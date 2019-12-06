Sakarya’daki ırkçı saldırının failine müebbet hapis

Sakarya’da Kürtçe konuştukları için 46 yaşındaki Kadir Sakçı’yı katleden ve 16 yaşındaki oğlu B.S’yi ağır yaralayan sanık Hikmet Usta’ya müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Hikmet Usta’nın yargılandığı davanın duruşması Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Usta’ya cinayet dolayısıyla müebbet, ağır yaralamadan dolayı da 15 yıl, silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaların hiçbirinde indirim uygulanmadı. Ayrıca mahkeme Usta’nın kaçmasına yardımcı olduğu için Recep Eş adlı kişiye ise 5 ay hapis cezası verdi.

Davayı takip eden Özgürlükçü Hukuklar Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Umarız ki bu ceza tüm ırkçı saldırılar açısından caydırıcı olur” denildi.

"ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada işlenen cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Olayın ilk günden itibaren başta Sakarya Valisi olmak üzere mülki idare amirleri tarafından üstü örtülmeye çalışıldı. Hukuk Komisyonumuz ve ÖHD’li avukatlar ise yargılamanın her aşamasında, cinayetin bütün delilleriyle basit bir ‘sarhoş saldırısı’ olmadığına ve olayın nefret suçu ve ırkçılık kapsamında işlendiğine işaret ederek hükmün de bu temelde kurulmasını istedi” denildi.

"HDP, MAĞDURLARIN YANINDA YER ALACAK"

Yaşanan saldırının hemen ardından Sakarya Valiliği tarafından yapılan “Olayın etnik bir temeli bulunmuyor” açıklamasının da hatırlatıldığı açıklamada, “Bu iddialarının aksine savcılığın mütalaasında saldırganın baba ve oğul Sakçılara ‘Suriyeli misiniz’ sorusunu yönelttiği bilgisine yer vermesiyle valiliğin bu açıklaması çürütülmüş oldu. Avukatlar, sonuçlanan davaya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, olayın üstünün örtülme çabalarına rağmen bu katliamın ırkçılık temelinde gerçekleştiğinin ortaya çıktığını söyledi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada son olarak, “Partimiz bugüne kadar her türlü nefret saldırısı ve cinayetin takipçisi olmuştur. Bundan sonra da takipçisi olacak ve mağdurların yanında yer alacaktır” ifadelerine yer verildi. (MA)

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