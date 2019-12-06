Balıkesir'de yangınlarla gündeme gelen OSB için uyarı

Balıkesir'de bulunan altı organize sanayi bölgesinde yangın, atık bertarafı ve doğal gaz kullanımı başta olmak üzere pek çok sorun yaşanıyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin bu sorunlara dikkat çekti.

Konuya ilişkin araştırma önergesi veren CHP'li Aytekin, “Basınımıza zaman zaman yansıyan haberler OSB’lerimizdeki sorunlara ilişkin alarm veriyor. Son bir yılda çıkan yangınlar, OSB’lerimizin altyapısal sorunlarına dair bize bir işaret veriyor. O yüzden daha büyük facialar oluşmasın diye tedbir almamız ve eksiklerimizi görmemiz gerekiyor” dedi.

Aytekin, bu gerekçeyle TBMM’ye sunduğu önerge ile bütün olarak OSB’lerin sorunlarının tespit edilmesini istedi. Aytekin, “Balıkesir OSB’lerinde yaşanan sorunlar üç aşağı beş yukarı her ilimizdeki OSB’lerimizde yaşanan sorunlar. O yüzden, Balıkesir için bu teklifi vererek her ilimize örnek bir çalışma yapmak istiyoruz” diye konuştu. (Balıkesir/EVRENSEL)