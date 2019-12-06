Sivas'ta iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen Nadir Çınar isimli işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Sivas'ın Yıldızeli'de iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında kültür mantarı üretim tesisi inşaatında çalışan 54 yaşındaki Nadir Çınar, elektrik tesisatı döşediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çınar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (Sivas/AA)
İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi
İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu: Sendikalaşma önündeki engeller işçiyi öldürüyor
2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi
Anlaşamadıklarında anlaştılar
NATO zirvesinin ardından: Hamaset ve gerçekler!
NATO Zirvesi: Batı cephesinde değişen şey çok
İsrail de huzursuz
Katiller, tehditçiler, istismarcılar aramızda!
İşyerinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz
PISA 2018: Dünya parlak değil, dindarlık başarıyı düşürüyor