Sivas'ta iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi

İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

İSİG, kasım ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, kasım ayında en az 126, yılın ilk on bir ayında ise en az 1606 işçi yaşamını yitirdi.