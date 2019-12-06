TGC: Kadın cinayeti haberlerinde şiddetin pornografisi üretilmemeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu son dönemde yaşanan vahşi kadın cinayetlerinin haberleştirilmesinde ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekti. Haberleri yazarken, sayfaları tasarlarken cinayet aletinin öne çıkarılmasının ve kurbanlarla özdeşleştirilmesinin, katilin değil, kurbanın fotoğraflarının kullanılmasının olayı pornografik hale getirdiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Son dönemde birbiri ardına gelen kadın cinayetlerinin yazılı ve görsel medya tarafından haberleştirilmesi noktasında meslektaşlarımıza büyük görev düşmektedir.

Son olarak bir internet sitesinde cinayet aleti olan kocaman bir bıçak kurbanlarla özdeşleştirilmiş ve konu pornografik bir anlatımla basite indirgenmiştir.

Haberlerde katilin cinayet işleme konusundaki iştahını, potansiyel katillere yol gösterecek ve/veya özendirecek biçimde birebir aktarmak, katilin ruh haliyle empati kurmaya çalışmak sorunlu bir yaklaşımdır."

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu, hazırladıkları “Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nda kadın cinayeti haberlerinde dikkat edilecek noktaları şöyle sıraladı:

Melodramdan, sansasyon ve pornografiden kaçınılmalı. Cinayetin ayrıntılarını pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli. Öldürülen kadının değil, katilin fotoğrafları kullanılmalı. Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/failin iddialarını yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı. Haberi yapan kişi psikolog, yargıç, falcı veya öykü yazarı değil, haberci olduğunu unutmamalı. Cinayetin sorumlusu olarak cinnet, kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun vb. gibi "cinayeti haklı gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler" kesinlikle kullanılmamalı. Bu bahanelerin kadın cinayetlerinde meşrulaştırmanın yanı sıra haksız tahrik indirimi talebiyle mahkemede delil gösterilebildiği unutulmamalı. Kadınların -varsa- cinayet öncesi koruma talepleri, maktulün -varsa- karakol şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, gelenekler, destek olmayan aile vb. gibi etkenler mutlaka haberde yer almalı. Fikri takip yapılmalı. Cinayet haberinin ardından failin yakalanma, yargılanma süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli.

(MEDYA SERVİSİ)

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