Genel İş üyesi İZENERJİ işçileri ve sendikacılara beraat

Sendika yöneticileri ve İZENERJİ işçileri beraat etti. TİS görüşmelerinin bir an önce başlatılması amacıyla Genel İş İzmir 2 Nolu Şube, 11 Ocak Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde yapacağı basın açıklamasına polisin saldırması üzerine, DİSK Ege Bölge Temsilcisi, Genel İş İzmir 1,2,3,5 ve 7 No'lu Şube Başkan ve yöneticilerine, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi, Lastik İş Şube yöneticisi, Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Yöneticisi ve İZENERJİ işçilerine dava açılmıştı.

“Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan davada dün İzmir Adliyesi 19.Asliye Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Görülen duruşmada sendika yöneticilerine ve işçilere beraat kararı çıktı. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de yetki itirazını protesto eden işçilere polis saldırdı