Batman'da kadın avukata fotoğraflı taciz iddiasına tepki

Batman Barosuna bağlı kadın avukatlar, mini etek giyen bir kadın avukatın gizlice fotoğrafının çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığı iddiasına basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Kadın avukatlar, tacize sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Batman Adliyesinde bir kadın avukatın mini etekli fotoğrafının erkek bir avukat tarafından gizlice çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edildi. Batman Barosuna bağlı kadın avukatlar da bu iddia üzerine basın açıklaması yaptı. Baro binasındaki açıklamayı Avukat Dorşin Şıkgenç okudu. Şıkgenç, "Baromuza mensup bir erkek avukat tarafından mini etek giyen bir kadın meslektaşımızın fotoğrafının çekilerek, iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edilmektedir. Biz kadın avukatlar olarak bu iddia karşısında sessiz kalmıyoruz ve rahatsızlığımızı bildiriyoruz" dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Şıkgenç, şunları söyledi:

"Şiddete karşı mücadelenin güçlenmesi adına Baromuza mensup olan tüm kadın ve erkek meslektaşlarımızı, bu vaka karşısında durmaya ve kadınları belli kalıplara uydurmaya çalışan, bu kalıplara uymayan kadınları konuşmalarda özne haline getiren zihniyetin karşısında sesini yükseltmesini ve birlik olmaya çağırıyoruz. Bu vaka özelinde ve genel olarak kadınların eteğinin boyunu, rujunun rengini, saçının boyunu, dekoltesini, sutyenin askısını sorun haline getiren zihniyete sessiz kalan kadın veya erkek herkesin ataerkil zihniyeti beslediğini ve büyüttüğünü biliyoruz"

Açıklama, kadın avukatların alkışlı protestosuyla sona erdi. (Batman/MA)

Avukatın etek boyunu ölçen hakim beş ay sonra göreve iade edilmiş

Reklam