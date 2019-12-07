Derinceliler suyu asbestli borulardan içiyor

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Bir sanayi kenti olan Kocaeli yıllardır çevre ve doğa kirliliği ile boğuşuyor. Bu sorunlardan önemli biri ise geçtiğimiz günlerde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün itirafı sonucu ortaya çıktı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, basın ile buluştuğu bir toplantıda, altyapı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını ifade ederek, “Şu anda Derince’nin suyu 40-50 yıllık borulardan geliyor. Bu borular asbestli ve kansere neden oluyor” dedi. Zamanında döşenen içme suyu şebekesinde asbestli boru kullanıldığını açıklayan Aygün, 1994’ten bu yana belediye olan ve kurulduğundan bu yana Refah, Fazilet ve AKP’li belediyelerce neden müdahale edilmediğini de söylemedi.

Yüksek Çevre Mühendisi ve Oşinograf Sait Ağdacı ise başka bir noktaya dikkat çekerek, “Bu asbestli borular sadece Derince’de mi kullanıldı, diğer ilçelerde kullanım durumu nedir? Kullanıldıysa ne kadar kullanıldı? İnsanlar ne zamandır bu asbestli boruların içinden geçen suyu içiyor? Buralarda yerel yönetimlerce ne gibi tedbirler alındı? İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) her fırsatta ‘Kocaeli’de su musluktan içilir’ diyor. Bu su mu içilir musluktan?” sorularını yöneltti.

Asbestin kanserojen bir madde olduğunu hatırlatan Ağdacı, “Bu tür yerlerde kullanımı yasak. Ki kendileri değiştireceklerini ifade ediyor. Peki, neden daha önce değiştirilmedi, bilmiyor muydunuz? Bunu döşeyenler kendileri, bilmemeleri mümkün değil. Eğer bundan zarar görenler var ise kanuni yollardan haklarını aramalılar, yıllardır vatandaşın sağlığı ile oynandı” dedi.

Fotoğraf: Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün /Derince Belediyesi

SORU ÖNERGESİNE CEVAP YOK!

CHP’nin ekim ayında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Derince’nin asbestli su borulara dair soru önergesine kasım ayında yapılan meclis toplantısında cevap verilmedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ve CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural’ın soruları şunlar:

"Kocaeli’nin hangi ilçelerinde içme suyu tesisatında asbestli boru kullanılmaktadır ve bunun uzunluğu ne kadardır? Kanser yaptığı bilinen ve yasaklanan bu borular şimdiye kadar neden değiştirilmemiştir? Asbestli boru kullanılan yerlerde vatandaşı konu ile ilgili bilgilendirme yapılmış mıdır? İSU, asbestli boruların değişimini ne kadar zamanda gerçekleştirecektir?”

DİLOVASI’DA ASBEST TEPESİ!

Yine geçtiğimiz günlerde Dilovası’da gündeme gelen ‘asbest tepesi’nden söz eden Yüksek Çevre Mühendisi ve Oşinograf Sait Ağdacı, “Orhangazi ve Turgut Özal Mahallelerinde 2 dönümlük alanda 1980 yıllarından bu yana İzocam’dan çıkan cam yünü ve cam elyafı türündeki maddeler bu bölgeye depolanmış, gömülmüş” dedi. Tamamen vahşi depolama yapılarak orada oluşturulan tepeciklerden ve insanların ulaşabildiği bir bölgenin varlığından söz eden Ağdacı, “İzocam bunu kabul etmiyor, ‘Bizim değil’ diyor. Asbestin Türkiye’de bertarafını yapan 3 yer var, biri şehrimizdeki İZAYDAŞ. Birinci derece depolama alanlarında bertaraf edilmesi lazım. Bu vahşi depolama gündeme geldi ama ne gelen var ne de giden var. Ne belediye ne bakanlık harekete geçti. Asbestli malzemelerin bu bölgeden alınması lazım. Burada çocuklar oynuyor, insanlar hayvanlarını otlatıyor. Ondan sonra diyoruz ki ‘Dilovası neden bu halde?’ Ya da Dilovası’nın durumunu ortaya çıkaranlar hakkında işlem yapılacağına bu sorunların çözümü bulunmalı, buna devlet mükelleftir” diye konuştu.

Reklam