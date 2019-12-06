Jeremy Corbyn bu sefer Brexit ile ilgili yapılan gizli anlaşmayı açıkladı

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık'ta seçime az bir süre kala, gizli dökümanlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi'nin Lideri Jeremy Corbyn, bu sabah yaptığı basın açıklaması ile Johnson hükümetinin Brexit anlaşmasına ilişkin halkı yanlış bilgilendirdiğini ve gizli anlaşmalar yaptığını söyledi.

Ülkenin en büyük kamu sendikası olan UNISON’ın Londra’daki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey İrlanda sınırına yönelik daha önce Başbakan Boris Johnson’ın açıklamalarının doğru olmadığını ve Maliye Bakanlığının gizli belgesinin bunun tam tersini söylediğini belirtti. Corbyn, "Johnson, daha önce de NHS’i satmayacağını söylemişti. Fakat elde ettiğimiz belgelerle, aslında sağlık servisimizin özelleştirilmesi için pazarlık masasında olduğunu gördük" diyerek "Acaba başka neleri halktan gizliyorlar?" diye sordu.

"YOLSUZLUĞUN ARKA KAPISI OLACAK"

Corbyn, Johnson’un "Kuzey İrlanda ile Büyük Britanya arasında sınır olmayacak" sözünü hatırlatarak, aslında bir sınır planının olduğunu ve bunun da halktan gizlediğini söyledi. Kuzey İrlanda’ya büyük ekonomik zararların verileceğini ve fiyatların da arttırılarak, halkın alım gücünün azalacağını ve birçok şirketin vergi vb. yolsuzlukları hayata geçirecek bir "arka kapı yolsuzluğunun" koşullarının yaratıldığını belirtti.

"YÜZDE 99'UN YANINDAYIZ"

Corbyn, kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Sağlık servisine yeterince bütçe ayırmazsanız, bir süre sonra özelleştirilmesini tartışırsınız. Bu hükümet onu yapmaya çalışıyor. Biz iktidar olduğumuzda, sosyal servislerin hepsi emin ellerde olacak" dedi.

Partisinin Brexit meselesine ilişkin politikalarını anlatan Corbyn, "Ortak pazar ve yeni ticari anlaşmaları AB ile yapıp, onu da halkın oyuna sunacağız ve Brexit meselesini 12 Aralık seçimlerinden 6 ay sonra çözeceğiz" dedi. "Biz, ne Brexit isteyen yüzde 52’nin, ne de istemeyen yüzde 48’in yanındayız. Biz, yüzde 1 en zenginleri dışarıda tutarak, yüzde 99’un yanında olacağız" diyen Corbyn, gerçek bir değişim için 12 Aralık'ta İşçi Partisi'ne oy verilmesini istedi.

12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimlerinde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet partisi İşçi Partisi arasında ciddi bir yarış yaşanıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Muhafazakar Parti yüzde 40-42 oranında görünürken İşçi Partisi 32-34 görünüyor. Bu farkın Perşembe gününe kadar daha da daralacağı tahmin ediliyor. Dar bölge seçim sistemi uygulandığında, bir çok kez oy oranı ile çıkartılan milletvekilleri sayıları farklı olabiliyor. Bu yüzden daha az oy alıp daha çok milletvekili çıkartmak mümkün. Corbyn’nin kazandığı bölgelerin böyle olduğu düşünüldüğünde, kafa kafaya bir yarışın olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

Jeremy Corbyn | Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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