Tez-Koop-İş Başkanı Haydar Özdemiroğlu: Tepkisiz bir Türk-İş istemiyoruz

Burcu YILDIRIM

Ankara

Türk-İş kongresinin ikinci gününde Türk-İş yönetim kuruluna sert eleştiriler yapıldı. Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, "Susan, sessiz, tepkisiz bir Türk İş istemiyoruz" dedi.

Genel kurulun ikinci günü de sendika başkanlarının konuşmaları ile devam etti. Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, örgütlenme çalışmaları nedeniyle hakkında dava açılıp, halen cezaevinde tutulan TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan’ı gündeme getirdi. Özdemiroğlu, "Aslında Nurettin içeride değil, Türk-İş başkanlarının hepsinin ruhu içeride. Biz özgür olduğumuzu sanıyorsak yanılıyoruz. Nurettin hapisten çıkarılmadığı sürece hepimiz hapisteyiz" diye konuştu.

"BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDEYİZ YALANI"

Salonda başkanların çoğunun “Türk-İş nerede biz oradayız”, “Birlik, beraberlik içinde seçimlere giriyoruz” dediklerini aktaran Özdemiroğlu, “Yalan, birlik beraberlik içerisinde seçime gidemiyoruz. Yıllardır sözleşme imzaladığımız işyerlerine,başkanı Türk-İş yönetiminde de olan bir sendika giriyor. Türk-İş‘uyuma’ numarası yapıyor” dedi. Özdemiroğlu, Türk-İş içerisinde aynı işkolunda birçok sendika olmasını da eleştirdi.

"CESUR BİR TÜRK-İŞ İSTİYORUZ"

Türk-İş’in seneler önce işçi taleplerine karşı tepkisiz ve saldırgan olan ANAP’a oy verilmemesi çağrısı yaptığını hatırlatan Özdemiroğlu, şu anekonomik krize, hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, sorunların boyutunun giderek arttığına, ama Türk-İş’in buna karşı uyarı görevi yapmadığına, suskunluğu bir kültür durumuna getirdiğine dikkat çekti.

Özdemiroğlu şöyle devam etti:

"Kamu sözleşmelerinden 220 gün geçmesine rağmen tek bir eylem yapmayan, imzadan bir hafta öncesinde usulen eylem diyen bir Türk-İş istemiyoruz.Kendi yaptırdığı son araştırmada aylık gıda harcamasından hareketle insanca yaşanır bir asgari ücrete imza atan bir lider önderliğinde Türk- İş görmek istiyoruz. Her türlü saldırılarda arkasına hükümeti ve işverenleri değil, Türk-İş Başkanlar kurulunu alan lider önderliğinde bir Türk-İş görmek istiyoruz. İşçileri her ortamda, her daim canı pahasına haklarını almak için mücadele veren bir Türk-İş görmek istiyoruz. Susan, tepkisiz, sessiz kalan bir Türk-İş asla istemiyoruz"

TEKGIDA-İŞ ÇIKARILMADI

Tekgıda-İş’in konfederasyondan çıkarılıp çıkarılmaması da gündem maddeleri arasındaydı ancak, yürütülen kulis çalışmalarında anlaşma sağlanıp, çıkarılmaması için 200 delegenin imzası toplanarak, Tekgıda-İş’in çıkarılması gündemden düşürüldü.

Tekgıda-İş’in eleştirileri üzerine yaşanan gerginliğin ardından konuşan Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, “Siyasi iktidarın yandaşlaştırma operasyonlarına karşı söylenen her sözün altına imza atıyoruz ve bu ülkenin AKP iktidarı tarafından iyi yönetilmediğini bir kez daha söylemek isterim. Türk- İş’in herkesi eşit kucaklaması talep ediyor, ötekileştirme ve yargılama anlayışı içinden çıkılmasını istiyoruz. Bunların gerçekleşmeyeceği yeni bir dönem diliyoruz” diye konuştu.

"GAZETECİ TOPLUMUN VİCDANIDIR"

Kongrenin ilk gününde söz alan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Terörist, vatan haini, yandaş-muhalif, havuz diye kodlanan 40 bin medya çalışanı adına delegeleri selamlıyorum" dedi.

Türkiye genelinde 110 gazetecinin yaptıkları haberler nedeniyle cezaevlerinde olduğunu, onlarcasının her gün hakim karşına çıkıp haberlerini savunmak zorunda bırakıldıkları, editoryal bağımsızlıklarının olmadığını, on binin üzerinde gazetecinin işsiz olduğunu, sendikal güvenceden yoksun bırakıldıkları bir ortamda çalışmak zorunda olduklarını hatırlatan Durmuş, "Gazeteci bir toplumun vicdanı, demokrasinin en büyük güvencesidir. Ancak Türkiye de durum maalesef bu değil" diye konuştu. AKP’nin kötü gidişata rağmen bu kadar uzun süre iktidarda kalabilmesinde medyanın kontrolünü eline geçirmesinin etkili olduğunu ifade eden Durmuş, "Medya işte bu kadar güçlü bir silah ancak bunu işçi sınıfı maalesef kullanamıyor. Türk-İş’in de bağlı sendikaların da etkili bir sendikal mücadele yürütebilmesi için önce medya sektörünün örgütlenmesine katkı sunması gerekir" diye konuştu.

