Kürt partilerinden birlikte hareket etme deklarasyonu

Diyarbakır’da toplanan Kürt partilerinin temsilcileri, Ocak ayında bir çalıştay gerçekleştirecek. Açıklanan ortak deklarasyonda "Kürdistani İttifak Çalışması" adı altında faaliyetlerini yürütme kararı alındı ve “Kürt halkını baskı ve zulme karşı güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz” denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), Kürdistan Demokrat Partisi- Kuzey (KDP-Bakur), İnsan ve Özgürlük Partisi, Azadi Hareketi, Azadi Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi (KKP) temsilcileri, Diyarbakır’da “ulusal birlik” için yaptıkları toplantının deklarasyonunu açıkladı.

KÜRTLERİN SİYASİ İRADESİNE DARBE

“Kürt halkını baskı ve zulme karşı güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz!” başlıklı deklarasyonda, “AKP-MHP iktidarı, var olan yasaları ve uluslararası normları çiğneyerek, halkımızın oyları ile seçilmiş Belediye Başkanları ve seçilmiş meclis üyeleri yerine kayyım atıyor. Böylece yerel demokrasiye ve halkımızın siyasi iradesini seçim yolu ile belirlemesine darbe vuruyor. Açıkça halkımızın iradesini tanımıyor. Kürt siyaset kadrosuna yönelik keyfi gözaltılar, tutuklamalar, sabaha karşı evlere yönelik baskınlar ve tutuklamalar hız kesmeden devam ediyor. Halkımızın ve seçilmiş temsilcilerinin yasal, meşru siyaset yapma hakkını iktidar fiilen ortadan kaldırıyor. Burada ve sınır ötesinde yaşananlar halkımızda ve siyaset kadrolarında; öfke birikimiyle birlikte başta ulusal ittifak olmak üzere meşru-yasal zeminde etkili bir şekilde karşı koymak için yeni arayışları da zorunlu kılmaktadır” denildi.

BASKI VE ZULME KARŞI ORTAKLAŞMA

Kürt halkının uluslararası kamuoyunda ilgi odağı olduğu belirtilen deklarasyonda, “Eğer bizler ortaklaşıp, güçlerimizi birleştirirsek; demokratik, barışçıl ve siyasal mücadelemize yönelik uluslararası kabul ve destek daha da güçlü olacaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu koşulların üstesinden gelebilmek için halkımızın talebi, ortaklaşmak ulusal baskı ve zulme, yoksulluk ve ekonomik çöküşe birlikte karşı durmaktır” denildi.

“BU YÜRÜYÜŞÜ BİRLİKTE OMUZLAYALIM”

“Kürdistani İttifak Çalışması” etrafında çalışmalara başlayacakları belirtilen deklarasyonda, Ulusal ittifakın yapısı, çerçevesi, bileşenleri, işleyişi, yol ve yöntemine ilişkin 18-19 Ocak 2020 tarihinde iki günlük bir çalıştay gerçekleştikleri açıklanarak, ulusal birlik için “Bu yürüyüşü birlikte omuzlayalım” çağrısı yapıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)