Bakan Kurum’dan termik açıklaması: 1 Ocak’tan itibaren cezai süreci başlatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunu 2,5 yıl erteleyen yasanın veto edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüteceği ortak çalışma ile termik santrallere ilişkin yeni bir sürecin başladığını açıkladı.

Bakanlıklara bağlı ekiplerin, aralık ayı boyunca 13 termik santrali ayrı ayrı inceleyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız. Alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini kendilerine zaten ifade ettik, 1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız” dedi. (AA)

Elbistan'da termik santral için verilen olumlu ÇED raporu iptal edildi

13 tane termik santrale "zehir saçma" izni veren teklif Meclis gündeminde

Termik santrallere "havayı kirletme izni" AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Bursa Çevre Platformu: TBMM, termik santral konusunda sözünü tut

EGEÇEP: 15 termik santral derhal kapatılsın

Reklam