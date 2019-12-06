Ayşenur'u istismar edip intihara sürükleyen akrabası serbest bırakıldı

Antalya'da 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakılan Ayşenur G.'nin intihara sürüklenmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin S. serbest bırakıldı. Ayşenur G.'nin ailesinin avukatı Müge Gezginci, karara tepki gösterdi. Hem kendisinin hem de G.'nin ailesinin ölümle tehdit edildiğini belirten Gezginci, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur G., 6 yaşından itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel istismarına maruz bırakıldı. İlk kez 6 yaşında istismara maruz kalan Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa G. ile evlendi. Ancak S.'nin istismarları, Ayşenur'un nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017 günü tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı. 3 gün sonra da eşine mektup bırakan Ayşenur G. intihara zorlandı.

Fotoğraf: DHA

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin S. hakkında çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve intihara sürüklediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019 günü, olayın tek tanığı olan genç kadının intihara sürüklenmesi sonucu dinlenemediği, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla beraat etmesine karar verdi.

Bir üye ise sanığın arama ve mesajları ile genç kadının intihara sürüklenmeden önce olanları aileye anlatması ve mektubun her şeyin gerçek olduğunu gösterdiğini bildirerek karara şerh koydu. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi üzerine Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

14 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Selahattin S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı. 14 Kasım'daki duruşmaya katılmayan Selahattin S., mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken tutuklanmasına hükmedildi.

YAYLA EVİNDE YAKALANDI

Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin S.'nin Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. 19 Kasım'da akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Selahattin S., 20 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

Selahattin S.'nin avukatı, dün bir üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Selahattin S.'nin tahliyesine karar verdi. Selahattin S. gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevinden serbest bırakıldı.

AVUKAT GEZGİNCİ: MAHKEMENİN KARARINA İNANAMIYORUZ

Ayşenur G.'nin aile avukatı Müge Gezginci yaptığı açıklamada, tahliye kararına savcılığın itirazda bulunması gerektiğini söyledi. Karara tepki gösteren Gezginci, "Tutuklama kararının kamuoyu baskısıyla verildiğini düşünüyorum. Mahkemenin tahliye kararına inanamıyoruz. 'Hak, hukuk, adalet yerini buldu' diye sevinirken böyle bir karar çıktı. Boşuna sevinmişiz. Şu anda nasıl bir hukuki yol izleriz onu düşünüyoruz" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE"

Sanığın ailesinin gerek kendisini gerekse Ayşenur G.'nin ailesini ölümle tehdit ettiğini belirten Müge Gezginci, "Dava süresince sürekli tehdit edildik. Hem benim hem de müvekkilimin ailesinin can güvenliği tehlikede. Sanığın tahliyesi bu tehlikeyi daha da artırmıştır" dedi.

Ayşenur Güven'in dayısı Ali Uysal ise bu saatten sonra can güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Karara anlam veremediklerini vurgulayan Uysal, "Cumhuriyet savcısının itiraz etmesini bekliyoruz. Biz de avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz. Tahliye kararı çok yanlış. Suçlu bir insan serest bırakıldı. Şu an aramızda geziyor" dedi. (HABER MERKEZİ)

Avukat Gezginci: Ayşenur'u istismar edip intihara sürükleyen akrabası tutuklansın

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