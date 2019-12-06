Bozankaya Otomotiv'de sendika düşmanlığı sürüyor: Atılan işçi sayısı 45'e yükseldi

Ankara Kazan ve Sincan’da iki ayrı fabrikada faaliyet gösteren Bozankaya Otomotiv’de Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilere yönelik baskı ve işten çıkarma devam ediyor.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşyerinde baskı polis nezaretinde, işyerinin yönetici ve kısım amirleri tarafından yapılmaktadır. Fabrikanın önünde sendikamız üyesi işçilere müdahale eden polis, fabrikanın içinde konuşlanarak şirket yönetiminin işçiler üzerindeki baskıyı arttırmasına yardımcı olmuştur" denildi.

Birleşik Metal-İş, sendikaya üye işçilerin tek tek işyeri yöneticileri ve kısım amirleri tarafından sorgulandığını, e-devlet şifrelerinin alındığını ya da sendikadan istifa ettiklerini doğrudan telefonları üzerinden göstermelerinin istendiğini aktardı.

Bu baskılar sonucu, işten atılmakla tehdit edilen 265 işçinin sendikadan istifa ettirildiğini duyuran Birleşik Metal-İş'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikadan istifa etmemekte direnen üyemiz işçiler arasından işten atılan işçi sayısı ise 45’e ulaşmıştır. Fabrikada istifa baskısı da işten çıkarmalar da halen devam etmektedir. İşçilerin Anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkı başkent Ankara’da askıya alınmıştır. Bozankaya işvereni koruma altında suç işlemeye devam etmektedir. Sendikamız Bozankaya’da üyelerinin haklarını korumak için mücadelesini sürdürecektir.” (Ankara/MA)

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