Öğrenciler, KYK önünde taleplerini dillendirdi: Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!

Ankara'da üniversite öğrencileri, ekonomik kriz ve beraberinde yapılan zamlar sebebiyle eğitim haklarının ellerinden alındığını belirtti, KYK Genel Müdürlüğü binası önünde yaptıkları açıklama ile "Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız" dedi. Öğrenciler, taleplerini içeren dilekçeleri KYK genel müdürlüğüne teslim etti.

Üniversite öğrencileri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü binası girişinde yapmak istedikleri açıklamaya izin verilmemesi üzerine ziyaretçi girişi önünde bir araya geldi. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada ekonomik kriz ile beraber yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığını ve krizin faturasının kendilerine de ödetilmek istendiğini söyledi. Genç işsizlik oranının rekor kırdığını vurgulayan öğrenciler, KYK kredi borcu olanların sayısının 5 milyon civarında olduğunu belirtti. Ayrıca yurt, yemekhane, fotokopi ve kitap fiyatlarına yapılan yüksek oranda zamları da hatırlatan gençler, birçok öğrencinin okula devam edebilmek için esnek ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını, çoğunun ise eğitimine devam edemediğini söyledi.

"KREDİ VE BURSLARA YAPILAN 50 LİRA ZAM İHTİYACIMIZI KARŞILAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK'nin verdiği burs ve kredilere yapılan 50 liralık zammı "müjde" olarak duyurmasına tepki gösteren öğrenciler, "Yurtlara %15, fotokopi fiyatlarına %40, yemekhane ve kantinlere %25 oranında zamlar uygulanırken yapılan 50 liralık zammın hiçbir ihtiyacımızı karşılamaya yetmeyeceği çok açık" dedi.

"ŞİRKETLERE SAĞLANAN KOLAYLIK GENÇLERE SAĞLANMIYOR"

Üniversiteli gençlerin geleceğe artık daha kaygılı baktığını vurgulayan öğrenciler, mezunların ise 30-40 bin TL’lik kredi borcu ve faizleri ile boğuştuğunu belirtti. Kredi borcunu ödeyemeyen 217 bin üniversite mezunu hakkında e-haciz uygulamasının başlatıldığını belirten gençler, "Şirketlerin milyarlarca liralık vergi borcu silinirken ve milyarlarca lira teşvik verilirken bizler işsizlik ve geleceksizlik ile yüz yüze bırakılıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMPANYA DAHİLİNDE TOPLANAN DİLEKÇELER TESLİM EDİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

Öğrenciler, parasız olması gereken eğitim hakkına ulaşabilmek için KYK kredi ve burslarına ilişkin 25 Eylül’de Türkiye geneli bir kampanya başlattıklarını hatırlatarak ülkenin dört bir yanında taleplerini içerern dilekçeleri KYK müdürlüklerine teslim ettiklerini belirtti.

Öğrenciler, burada bir kez daha taleplerini yineleyerek sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırdı:

Kredi ve burs ayrımı ortadan kaldırılmalı. İhtiyacı olan herkese burs sağlanmalı, yoksulluk sınırının altında geliri olan öğrencilere öncelik verilmeli.

Verilen burs miktarı öğrencilerin geçinebileceği bir düzeye göre belirlenmeli. Burslara en az asgari ücretin yarısı olacak şekilde zam yapılmalı.

Ödeme gücü olmayan her öğrencinin borcu silinmeli.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklamanın son bölümünde tüm Türkiye gençliğine çağrı yapan öğrenciler, "Krizin yükünü hayatımızın her alanında reddetmeye, istek ve özlemlerimiz için, kendi geleceğimiz için bir araya gelmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye gençliğini dilekçelerimizin takipçisi olmaya ve bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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