    • Öğrenciler eğitim hakları için bir araya geldi: Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!

    Yurt genelinde başlattıkları kampanya ile taleplerini içeren dilekçeleri ilgili kurumlara ileten üniversite öğrencileri, krizin faturasını ödemeye ve eğitim haklarının gasbedilmesine itiraz etti.

    06 Aralık 2019 12:23
    Son Güncellenme Tarihi: 06 Aralık 2019 19:40
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    Ankara'da üniversite öğrencileri, ekonomik kriz ve beraberinde yapılan zamlar sebebiyle eğitim haklarının ellerinden alındığını belirtti, KYK Genel Müdürlüğü binası önünde yaptıkları açıklama ile "Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız" dedi. Öğrenciler, taleplerini içeren dilekçeleri KYK genel müdürlüğüne teslim etti.

    Üniversite öğrencileri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü binası girişinde yapmak istedikleri açıklamaya izin verilmemesi üzerine ziyaretçi girişi önünde bir araya geldi. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada ekonomik kriz ile beraber yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığını ve krizin faturasının kendilerine de ödetilmek istendiğini söyledi. Genç işsizlik oranının rekor kırdığını vurgulayan öğrenciler, KYK kredi borcu olanların sayısının 5 milyon civarında olduğunu belirtti. Ayrıca yurt, yemekhane, fotokopi ve kitap fiyatlarına yapılan yüksek oranda zamları da hatırlatan gençler, birçok öğrencinin okula devam edebilmek için esnek ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını, çoğunun ise eğitimine devam edemediğini söyledi.

    "KREDİ VE BURSLARA YAPILAN 50 LİRA ZAM İHTİYACIMIZI KARŞILAMIYOR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK'nin verdiği burs ve kredilere yapılan 50 liralık zammı "müjde" olarak duyurmasına tepki gösteren öğrenciler, "Yurtlara %15, fotokopi fiyatlarına %40, yemekhane ve kantinlere %25 oranında zamlar uygulanırken yapılan 50 liralık zammın hiçbir ihtiyacımızı karşılamaya yetmeyeceği çok açık" dedi.

    "ŞİRKETLERE SAĞLANAN KOLAYLIK GENÇLERE SAĞLANMIYOR"

    Üniversiteli gençlerin geleceğe artık daha kaygılı baktığını vurgulayan öğrenciler, mezunların ise 30-40 bin TL’lik kredi borcu ve faizleri ile boğuştuğunu belirtti. Kredi borcunu ödeyemeyen 217 bin üniversite mezunu hakkında e-haciz uygulamasının başlatıldığını belirten gençler, "Şirketlerin milyarlarca liralık vergi borcu silinirken ve milyarlarca lira teşvik verilirken bizler işsizlik ve geleceksizlik ile yüz yüze bırakılıyoruz" ifadelerini kullandı.

    KAMPANYA DAHİLİNDE TOPLANAN DİLEKÇELER TESLİM EDİLDİ

    Üniversite öğrencileri, Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü binası önünde taleplerini ifade etmek üzere açıklama yaparken

    Fotoğraf: Evrensel

    Öğrenciler, parasız olması gereken eğitim hakkına ulaşabilmek için KYK kredi ve burslarına ilişkin 25 Eylül’de Türkiye geneli bir kampanya başlattıklarını hatırlatarak ülkenin dört bir yanında taleplerini içerern dilekçeleri KYK müdürlüklerine teslim ettiklerini belirtti.

    Öğrenciler, burada bir kez daha taleplerini yineleyerek sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırdı:

    • Kredi ve burs ayrımı ortadan kaldırılmalı. İhtiyacı olan herkese burs sağlanmalı, yoksulluk sınırının altında geliri olan öğrencilere öncelik verilmeli.
    • Verilen burs miktarı öğrencilerin geçinebileceği bir düzeye göre belirlenmeli. Burslara en az asgari ücretin yarısı olacak şekilde zam yapılmalı.
    • Ödeme gücü olmayan her öğrencinin borcu silinmeli.

    MÜCADELE ÇAĞRISI

    Açıklamanın son bölümünde tüm Türkiye gençliğine çağrı yapan öğrenciler, "Krizin yükünü hayatımızın her alanında reddetmeye, istek ve özlemlerimiz için, kendi geleceğimiz için bir araya gelmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye gençliğini dilekçelerimizin takipçisi olmaya ve bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

    İSTANBUL VE MERSİN'DE DE ÖĞRENCİLER DİLEKÇELERİNİ KARGOLADI

    İstanbul'da ise İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, Mersin'de de Mersin Üniversitesi öğrencileri “Eğitim Hakkımız, Burs İhtiyacımız” kampanyası kapsamında, taleplerini içeren dilekçeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderdi.

    İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencileri, dilekçeleri kargolamak için geldikleri PTT şubesinde 'Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!' pankartı tutarken

    Fotoğraf: Evrensel

    İZMİR EMEK GENÇLİĞİ: KYK’Yİ TALEPLERİMİZİ KARŞILAMAYA ÇAĞIRIYORUZ

    İzmir'de, “Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız” kampanyası kapsamında bir araya gelen üniversite öğrencileri, taleplerini içeren dilekçeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderdi.

    İzmir'de postane önünde 'Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!' pankartı tutan Emek Gençliği üyeleri

    Fotoğraf: Evrensel

    Bornova PTT önünde öğrenciler adına açıklama yapan Yunus Alpergün, “Kredi Yurtlar Kurumunu on binlerce gencin taleplerini karşılamak için en acil şekilden bizleri muhatap almaya ve çalışmalara başlamaya çağırıyoruz. Bu kampanyayı sonlandırıyoruz ancak nedeni olmadığımız bu krizin yükünü hayatımızın her alanında reddetmeye, istek ve özlemlerimiz için; kendi geleceğimiz için bir araya gelmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

    KAYSERİ: PATRONLARIN VERGİ BORCU DEĞİL ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORCU SİLİNSİN

    Kayseri’de üniversite öğrencileri, ülke genelinde başlatılan “eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız” şiarıyla sürdürdüğü kampanyayı merkez PTT önünde sonlandırdı. Kayseri Emek ve Demokrasi Güçleri ile açıklama yapan öğrenciler, “Patronların vergi borcunu silenler, ödeme gücü olmayan öğrencilerin de borcunu silsinler” dedi.

    Kayseri'de üniversite öğrencileri 'KYK borçları silinsin, ihtiyacı olan herkese burs verilsin!' pankartının arkasında açıklama yaparken

    Fotoğraf: Evrensel

    "MASRAFLARIMIZI KARŞILAYAMIYORUZ"

    Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Erciyes Üniversitesi öğrencisi Barış Timur, “Bizler üniversitelerde okuyan öğrencileriz. Geçimimizi öğrenim kredileri ve emekçi ailelerimizin kendi ihtiyaçlarından kısarak ayırmaya çalıştıkları bütçelerile sürdürmeye çalışıyoruz. Bütçemiz kısıtlı olduğu için binlercemiz hem okuyup hem çalışmak zorunda kalıyoruz. Hepinizin bildiği üzere ekonomik kriz, her kesimi etkilediği gibi biz öğrencileri de derinden etkiliyor. Barınma, ulaşım, yemek, okul masrafları derken 'geri ödemeli verilen öğrenim kredisi elimizden uçup gidiyor. Masraflarımızın küçük bir bölümünü ancak karşılayabiliyoruz” dedi.

    "5 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ MAĞDUR"

    50 lira öğrenci kredi ve burslarına zam verilmesini “müjde” olarak gören yetkililere seslenen Timur, “50 lira zammın çözüm olduğunu mu düşünüyor? Öğrencilere istihdam alanı açılmıyor. Açıklanan verilere göre, genç işsizlik oranı %27’lere yükselmiş, binlerce üniversite mezunu arkadaşımız iş bulamamıştır. Bu duruma itiraz ediyoruz. Üniversitelerde öğrencilerin rakamsal istatistiği içler acısıdır. Örneğin, KYK kredi borcu olanların sayısı 5 milyona ulaşmıştır. İş bulamadığı için ödeyemediği kredi yüzünden, 217 bin öğrenciye e-haciz uygulaması getirilmiştir” diye konuştu.

    "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

    Parasız olması gereken eğitim hakkına ulaşabilmek için KYK kredi ve burslarına ilişkin 25 Eylül’de Türkiye geneli bir kampanya başlattığını ifade eden Timur: “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın öğrenim kredilerinde, borç erteleme çalışmaları yaptığını açıklıyor. Bizler; Cengiz Holding’in 422 milyon TL, TüvTürk’ün 390 milyon TL, TURKCELL İletişim A.Ş’nin 24 Milyon TL vergi borçlarının silindiğini biliyoruz. Patronların vergi borçlarının silinmesinin yerine, yeni iş alanları açılmasını, ödeme gücü olmayan öğrencilerin borçlarının silinmesini talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” diye ifade etti. (Kayseri/EVRENSEL)

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