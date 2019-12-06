Tutanlar Otomotiv’de ücretleri ödenmeyen işçiler iş durdurdu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Tutanlar Otomotiv’de, işçiler ücretlerinin ödenmemesi üzerine bir gün iş durdurdu. Görüşmeler üzerine yeniden işbaşı yapan işçiler, 9 Aralık pazartesi günü ödeme yapılmaması halinde sürekli iş durduracak.

Mercedes gibi markalara yedek parça üreten Tutanlar Otomotiv’de çalışan işçilere ödemeler parça parça yapılıyor ve şu an her bir işçinin 3-4 aylık ücret alacağı bulunuyor. İki yüz kadar işçinin çalıştığı fabrikada, işçiler asgari ücretle çalıştırılıyor.

Bu hafta işçilere hiçbir ödeme yapılmaması üzerine işçiler geçtiğimiz pazartesi günü durdurdu. Patron yurt dışında olduğu için fabrika müdürüyle görüşen işçilere, “Haklısınız ama patron şu an burada değil. Cuma günü iki TIR yüklememiz var. Çalışıp yüklemeyi yaparsak para gelince haftaya pazartesi ödeme yapılır” yanıtını aldı. Bu teklifi önce kabul etmeyen işçiler eyleme devam etti. Daha sonra kendi aralarında toplantı yapan işçiler ertesi gün işbaşı yapıp, önümüzdeki pazartesiyi bekleme kararı aldı. Fabrikadan görüştüğümüz işçiler “pazartesi günü hiçbir ödeme yapılmazsa işi sürekli durdurma” kararı aldıklarını söyledi.

İşçiler zaten ücretlerin yetmediğini bir de bunun üzerine içeride 3-4 ay alacakların kalmasından dolayı zor durumda kaldıklarını söyledi. Eğer evde başka çalışan olmasa geçinmenin imkanı olmadığını ifade eden bir işçi “Çocuklara harçlık bile veremez duruma geldik. Her ay 200-300 parça parça para veriliyor. Hiçbir ay tam maaş alamadık. Aldıklarımız ise parça parça alınca hiçbir bereketi olmuyor. Bize hak veriyorlar ama ücretimizi vermiyorlar. Bizim iş durdurmaktan başka şansımız kalmadı” dedi. (Çorlu/EVRENSEL)