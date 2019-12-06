“AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı uyuşturucu ile yakalandı” iddiası

AKP Aydın Gençlik Kolları Başkanı ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Burak Aykut’un polis çevirmesi sırasında üzerinde uyuşturucuyla yakalandığı iddia edildi.

Gazete Aydın’da yer alan habere göre, bir arkadaşı ile seyir halindeyken Aydın Muğla karayolunda polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı belirtilen Aykut’un bu sırada polis aracına çarptığı belirtildi.

Polis aracına çarpmasına rağmen yine kaçmaya çalışan Aykut, polisler tarafından Denizli çevre yolunda arkadaşı ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

AKP'li başkanın araçtan bir şey attığını fark eden polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda polisler, camdan atılan maddenin bonzai türü sentetik uyuşturucu olduğunu tespit etti.

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı ve arkadaşı gözaltına alındıktan sonra Narkotik Şubeye götürüldü.

Öğrenci yurdu işletmeciliği de yapan Aykut’un kan testinin temiz çıktığı, yanındaki arkadaşının ise az miktarda alkollü olduğu anlaşıldı. AKP'li Başkan ve arkadaşının ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Reklam