HDP yöneticisi olan çift tutuklandı, engelli ve bakıma muhtaç çocukları yalnız kaldı

HDP Elbistan İlçe Örgütü yöneticisi 70 yaşındaki Ali Kısa ve eşi Elif Kısa, kongre öncesi "HDP'den ayrılın" tehditlerine boyun eğmedikleri için gözaltına alınıp tutuklanınca, bakmakla yükümlü oldukları zihinsel, duyma ve konuşma engelli 2 çocukları evde yalnız başına kaldı.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre HDP Elbistan İlçe Örgütü Kongresi öncesi gözaltına alınan ve gözaltındayken HDP'den ayrılmaları konusunda tehdit edilen 70 yaşındaki Ali Kısa ve Elif Kısa, kongrenin ardından Ali Kısa'nın yönetime seçilmesiyle birlikte yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Çiftin bakmakla yükümlü oldukları duyma ve konuşma engelli 2 çocukları ise yalnız başlarına kaldı. Tutuklama, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaşandı.

2017'DE GÖZALTINA ALINDILAR VE BERAAT ETTİLER

Ali ve Elif Kısa çifti 2017'den bu yana 3 defa gözaltına alındı. Ailesini emekli aylığıyla geçindiren Ali Kısa, DEHAP Elbistan İlçe Başkanlığı ve HDP kurulduğundan bu yana da ilçe yöneticiliği yaptı. Ali Kısa, 4 Ocak 2017'de eşi Elif Kısa ile birlikte gözaltına alındı. Eşi adli kontrol ile serbest bırakılırken Ali Kısa "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Kısa, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde 7 ay tutulduktan sonra yargılandığı dosyadan beraat etti. Cezaevinde tutulduğu sırada ağır koşullar nedeniyle prostat ameliyatı olan ve yüksek kolestrolü bulunan Ali Kısa, 7 aylık sürede 116 kilodan 79 kiloya indi. Ayrıca cezaevinden sonra kendisinde unutkanlık baş göstermeye başladı.

HDP KONGRESİ ÖNCESİ TEHDİT EDİLDİ

13 Kasım 2019'da yeniden eşi Elif Kısa ile birlikte gözaltına alınan Ali Kısa, 17 Kasım'da yapılan HDP Elbistan İlçe Kongresinde yeniden yönetime girmemesi yönünde tehditlere maruz kaldı. Ayrıca önceden hazırlanmış "terör örgütü üyesi olduğu ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğine dair" zorla imzalatılmak istenen ifadeyi imzalamadığı için psikolojik şiddete maruz kaldı.

YENİDEN HDP YÖNETİCİSİ SEÇİLİNCE TUTUKLANDILAR

"Eğer HDP'ye gidersen ve yönetime yine katılırsan seni yine alırız" tehditlerinden sonra eşiyle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Kısa, 17 Kasım'da HDP İlçe Kongresi'nde yeniden yönetime seçildi. Seçim sonrası sosyal medya hesabından "Partimiz HDP 3'üncü Olağan Kongresi'ni 17 Kasım'da yaptık. Beklentinin çok çok üstünde katılım oldu. Başarı bizim hedefimizdir. Ben Ali Kısa olarak bir yıldır hasta olduğum halde arkadaşlarımın ısrarı üzerine listede yer aldım ve yönetime seçildim. Bu parti halkındır, herkesindir. Herkes partisine sahip çıksın" paylaşımında bulunan Ali Kısa, 3 Aralık'ta evine yapılan baskınla yeniden eşi ile birlikte gözaltına alındı. Haklarında "Gizli tanık" ifadesi bulunduğu iddiasıyla Ali ve Elif Kısa çifti, "terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ENGELLİLER GÜNÜNDE ANNE BABALARI TUTUKLANDI

Önceki dönem Elbistan HDP Kadın Kolları yönetiminde yer alan; kronik baş ağrısı, depresyon, kan dolaşımı zayıflığı, doğumdan kaynaklı sağlık sorunları ve idrar yolları iltihabı gibi birçok sağlık sorunuyla boğuşan Elif Kısa, böylece eşi ile birlikte bakmakla yükümlüğü olduğu iki engelli çocuğundan koparıldı.

Ali ve Elif Kısa çifti tutuklandıkları için 2 engelli çocukları tam da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnız başlarına kaldı. Zihinsel, duyma ve konuşma engelli, tamamen bakıma muhtaç 44 yaşındaki İsmail ile duyma ve konuşma engelli yüzde 64 engelli raporu bulunan 42 yaşındaki Ahmet de anne ve babasız bırakıldı.

TOĞRUL: ÇOCUKLAR YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLME GÜCÜNDE DEĞİL

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, TBMM oturumunda Ali ve Elif Kısa çiftinin durumuna dikkat çekerek "Partimize yönelik siyasi soykırım operasyonları devam ediyor. Elbistan'da Ali Kısa, Elif Kısa ve Bekir Kara 3 Aralık'ta gece gözaltına alındılar, tutuklandılar. Aynı kişiler 13 Kasım'da gözaltına alınmıştı ve 2 gün sonra serbest bırakılmıştı. Ancak tekrar gözaltına alınan bu 3 arkadaşımız tutuklandı. Ali Kısa ve Bekir Kara, şu anki ilçe yöneticilerimiz, Elif Kısa ise önceki ilçe yöneticimiz. Ali ve Elif Kısa 70 yaşındalar ve 2 çocukları var. Biri yüzde 80 zihinsel engelli, diğeri de duyma ve konuşma engelli. Evde başka kimseleri yok. 2 çocuk evde tek başına kendilerine bakma ve yaşamlarını sürdürebilme gücü ve becerisinde değil. Aile bunu gözaltında dile getirmiş, ancak buna rağmen tutuklanmışlar" sözleriyle serbest bırakılmalarını istedi. (HABER MERKEZİ)

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