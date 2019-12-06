Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı

Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor

Derince’de Merkim AŞ firmasına ait bir depoda yaklaşık 2 bin-3 bin ton arasında olduğu tahmin edilen, dünya kanser örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tescillenen HCH ve DDT atığı var.