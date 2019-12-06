Edirne'de eşini şiddete maruz bırakıp tehdit eden erkek tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşi N.K.'ye şiddet uyguladığı için gözaltına alınan S.K. mahkemece tutuklandı. N.K. ve kızı N.S.K., kadın sığınma evine yerleştirildi.

DHA'nın haberine göre, Keşan Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.K., eşi S.K.'nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.K. yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "tehdit- hakaret" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi. N.K. ve kızı N.S.K. ise kendi istekleri üzerine kadın sığınma evine yerleştirildi. (HABER MERKEZİ)

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