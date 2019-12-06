Ceren'in katilinin açık cezaevine geçmesiyle ilgili cezaevine soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Ardunç'un kaldığı açık cezaevinin gözlem kurulu hakkında idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Öte yandan katil Ardunç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında cezaevlerinde oluşan doluluk oranıyla birlikte açık cezaevlerine ayrılma koşullarının genişletildiğini söyleyen Bakan Gül, bir süredir bu koşulların yeniden düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yapmayı planladıkları düzenlemede iki başlık bulunduğunu söyleyen Gül, "Biri iyi halden indirimi belli suçlarda sona erdirmek, ikincisi ise açık cezaevine geçiş koşullarını zorlaştırmak" dedi. Açık cezaevine geçme yetkisini cezaevi idare ve gözlem kurulundan alarak infaz hakiminin yetkisine vermeyi düşündüklerini ifade eden Gül, "Belli suçlar kabul edilmeyecek. Belli suçları mükerrer işleyenler için de yararlanamamaları üzerinde çalışıyoruz" dedi. Gül, konuyu hükümlünün rehabilitasyonu boyutuyla da ele aldıklarını, bu konuda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

KATİL ŞIRNAK'A SEVK EDİLDİ

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç, "güvenlik" gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.

"Canavarca hisle öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi. Arduç'un "güvenlik" gerekçesiyle Şırnak'a nakledildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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