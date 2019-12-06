ABD'deki Halkbank davasının düşürülmesi talebi reddedildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın avukatlarının “mahkemenin yargı yetkisi olmadığı” gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddi hakim yapmak için “özel statüyle duruşmaya katılım” talebini reddetti.

Halkbank'a New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, bankanın avukatlarının yaptığı başvuruya yazılı yanıt verdi.

Halkbank avukatlarının talepleri mahkeme tarafından “gerekçelerin ikna edici olmaması” nedeniyle reddedildi.

Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halk Bankasının mahkemenin yargı yetkisine itiraz, reddi hakim gibi taleplerini ise ancak New York'a gelip duruşmalara katılması ya da avukatlarının duruşmalara katılmasına müsaade etmesi durumunda yapabileceğini ifade etti.

Berman, duruşmalara katılmayan Halkbank'ın, “firari” konumdayken mahkemeden bir talepte bulunamayacağını da belirtti.

Bankaya, “ABD'nin İran yaptırımlarını delmek” dahil 6 farklı suçlama yöneltilmişti. (DIŞ HABERLER)

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