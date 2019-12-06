Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti

Urfa’da akşam saatlerinde başlayan yağmur saatler ilerledikçe şiddetini arttırarak sağanağa dönüştü. Kent merkezinin genelinde ve ilçelerinde etkisini gösteren yağış hayatı felç etti. Yağıştan kaynaklı kent merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasında gelirken Urfa-Diyarbakır anayolu üzerinde bulunan köprülü kavşakları su bastı. Kavşaklardan geçmeye çalışan sürücüleri biriken yağmur suyu zorladı.

Birçok noktada yağıştan dolayı trafik kazası yaşanırken, trafik ekipleri kavşaklarda yoğunluğu azaltmak için önlem aldı. Su basan köprülü kavşaklardan geçmeye çalışan bazı araçlar ise arıza verdi. Arıza veren araçlar çekicilerle bulundukları noktadan çekildi.

BİRÇOK EVİ SU BASTI

İtfaiye ekiplerine çok sayıda evi su bastığına dair ihbarların da gittiği öğrenilirken, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi’nin istinat duvarı yoğun yağışa dayanamayarak yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye molozları kaldırmak için çalışma başlattı.

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada Maraş, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Antep’in doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Antep’in doğusunda kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiği belirtilerek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Sağanak yağışın meteoroloji verilerine göre sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)