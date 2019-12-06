06 Aralık 2019 04:44

Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor

NATO zirvesini değerlendiren Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Rusya ve ABD ile kurulan ilişkilerle Türkiye’nin manevra imkanının azaldığını belirtti ve Kürt sorununda çözüme vurgu yaptı.

Akademisyen Erhan Keleşoğlu

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    NATO zirvesini Türkiye açısından değerlendiren Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Kürt sorununa güvenlikçi yaklaşımın Türkiye’yi hem dış hem de iç siyasette esir aldığına vurgu yaptı. Güvenlikçi yaklaşım üzerinden Rusya ve ABD ile kurulan ilişkilerle Türkiye’nin manevra imkanının azaldığını belirten Keleşoğlu, bunun Türkiye’nin geleceği açısından olumsuz bir durum olacağı konusunda uyarıda bulundu. Keleşoğlu, iktidarın açmaz politikasına karşı muhalefetin Kürt sorununda barışçıl çözümü ve demokratikleşme politikasını ana gündemine alması gerektiğini de ifade etti.

    NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Londra’da yapılan zirve, liderler ve ülkeler arasındaki çelişkilerin biraz daha su yüzüne çıktığı tartışmalar eşliğinde gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümündeki görevinden Kanun Hükmünde Kararnameyle ile ihraç edilen Akademisyen Erhan Keleşoğlu ile NATO zirvesini konuştuk.

    "TÜRKİYE’NİN MANEVRA ALANI AZALDI"

    Kürt sorununa güvenlikçi yaklaşımın Türkiye’yi esir aldığına dikkat çeken Keleşoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin dış politikası hem bölgesel anlamda hem de uluslararası anlamda manevra kabiliyetini sınırlıyor. Bu sebeple soruna barışçıl bir yaklaşımla siyasal bir çözüm geliştirilmediği sürece Türkiye, hem bölgesel hem de uluslararası politikalar açısından gitgide yalnızlaşma sürecine girmiş oluyor. Bu bağlamda ittifak geliştirmenin imkanları da kısıtlı bir duruma geliyor. Türkiye’nin Suriye politikası, esas itibarıyla Kürt sorununa endekslenmiş durumda. Rusya ve ABD ile ilişkiler Kürt sorunu üzerinden yani güvenlikçi bir bakış açısı üzerinden kuruluyor. YPG’ye karşılık Baltık savunma planı dayatması tutmadı. Bu, Suriye’de de işlerin kolay olmayacağını gösteriyor. NATO’da Türkiye’nin pozisyonunu savunan kimse yok. Bu da Türkiye’nin manevra imkanını azaltıyor.”

    Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye için önemli bir handikap olduğuna işaret eden Keleşoğlu şu değerlendirmede bulundu: “S-400’le ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘NATO’nun entegre sistemine entegre edilmeyecektir’ dedi. Stoltenberg’in ‘Entegre edilmeyecek’ açıklaması S-400’lerin yalnız başına kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Hava savunma sistemleri, esas olarak entegre kullanılması gereken sistemler. Türkiye’de, NATO’nun hava savunma sistemi şemsiyesi altında entegre edildi. Kürecik’te kurulan radar üssü vs. bunlar, NATO’nun hava savunma sisteminin bir parçası. NATO Türkiye’ye diyor ki, ‘Bu S-400’ü aldın ama bunu bizim hava savunma sistemine entegre edemeyeceksin.’ Ve bunu ‘hoş karşılamıyoruz’ diyor. ABD ise ‘hoş karşılamıyoruz’un ötesinde, ‘Rusya’dan herhangi bir şekilde, silah sistemi alımını biz yaptırımlara bağlıyoruz. NATO üyesi olsun ya da olmasın’ diyor.”

    "S-400’LERDE SIKINTILAR YAŞANACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyareti sırasında ABD heyetinde yer alan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komite Başkanı Jim Risch’in, Erdoğan’la yaptıkları görüşmeye ilişkin söylediklerini hatırlatan Keleşoğlu, Risch’in, “S-400’ler hakkında Erdoğan bize ne olumlu ne olumsuz bir cevap verdi. Biz tavrımızı açıkça belirttik. Ancak Erdoğan uçakla dönüşte Türkiyeli gazetecilere, S-400’lerden vazgeçmediğini açıkladı. Bu da bizim yaptırımları ötelememizi manasız kılacak bir gelişme” ifadelerini kullandığını söyledi.

    Risch’in S-400’le ilgili yaptırım yapmak zorunda kalacakları açıklamasını da hatırlatan Keleşoğlu, buna gerekçe olarak Risch’in, “NATO üyesi olmayan Endonezya, Hindistan gibi ülkeler de Türkiye’nin tavrına bakıyorlar. Türkiye’ye karşı nasıl bir tutum geliştireceğimize bakıyorlar. Bu kötü emsal teşkil eder” ifadelerini gösterdi. NATO’nun S-400’ler konusunda ABD’ye oranla biraz daha esnek olmasına karşın ABD’nin daha sert olduğu değerlendirmesinde bulunan Keleşoğlu, S-400’ler konusunda sıkıntıların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

    "MUHALEFET, KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ GÜNDEMİNE ALMALI"

    İktidarın Kürt sorununa güvenlikçi yaklaşımı nedeniyle Türkiye’nin hem iç hem de dış siyasette kilitlenmiş olduğuna vurgu yapan Erhan Keleşoğlu, “Bu durum da Türkiye’nin geleceğine yönelik bir handikap” dedi. İktidarın Türkiye’yi açmaza götüren politikasına karşı Keleşoğlu, muhalefetin Kürt sorununda barışçıl çözüm ve demokratikleşme ana kurgusu etrafında politika yapması gerektiğini belirtti. Kürt sorununun barışçıl çözümüyle birlikte sosyal ve refah politikalarının tekrar gündeme gelmesinin önemli olacağına da dikkat çeken Keleşoğlu, “Çünkü güvenlikçi politikalar askeri harcamaların artışına neden oluyor. Bu kaynaklar, ekonomik kriz şartlarında sosyal alanlarda tasarruf edilen kaynaklar. Alt yapıya harcanacak kaynakların askeri harcamalara gittiğini görüyoruz” dedi. 

    NATO savaş planı yapmaya devam ediyor

    NATO savaş planı yapmaya devam ediyor

    Kafası karışık NATO

    Kamil Tekin SÜREK

    Kafası karışık NATO

    NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi

    NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi

    NATO tartışmaları üzerine: Beyin ölümüne karşı kalp masajı

    NATO tartışmaları üzerine: Beyin ölümüne karşı kalp masajı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Kısa film iyi gider
    SONRAKİ HABER

    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    NATO zirvesinin ardından: Hamaset ve gerçekler!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    NATO Zirvesi: Batı cephesinde değişen şey çok

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail de huzursuz

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Katiller, tehditçiler, istismarcılar aramızda!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşyerinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    PISA 2018: Dünya parlak değil, dindarlık başarıyı düşürüyor

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Anlaşamadıklarında anlaştılar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor

    NATO zirvesini değerlendiren Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Rusya ve ABD ile kurulan ilişkilerle Türkiye’nin manevra imkanının azaldığını belirtti ve Kürt sorununda çözüme vurgu yaptı.

    Metal işçileri: Birliğimizi sağlayamazsak ölüme de razı ederler
    Metal işçileri: Birliğimizi sağlayamazsak ölüme de razı ederler

    Ankara'da MESS kapsamında yer alan fabrikalarda çalışan işçiler MESS'in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmasına tepki gösteriyor.

    Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli
    Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli

    Antep Valiliğinin aldığı eylem yasağı kararıyla DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının asgari ücret kampanyası da engellendi.

    İşçi mektubu: Türk-İş’te kişiler değil anlayış değişmeli
    İşçi mektubu: Türk-İş’te kişiler değil anlayış değişmeli

    Altınyıldız fabrikasında çalışan bir işçi genel kurulunu gerçekleştiren Türk-İş'in durumunu yazdı.

    Genel-İş üyesi işçiler: Entrikaları birliğimizle bozabiliriz
    Genel-İş üyesi işçiler: Entrikaları birliğimizle bozabiliriz

    Genel-İş Genel Merkezinin, İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubeye kongre dayatmasına işçiler tepki gösteriyor.

    Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı
    Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı

    Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın, AKP Tekirdağ İl ve İlçe Örgütlerinin TBMM ziyaretine katıldığı ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen heyetle birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

    Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor
    Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor

    Derince’de Merkim AŞ firmasına ait bir depoda yaklaşık 2 bin-3 bin ton arasında olduğu tahmin edilen, dünya kanser örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tescillenen HCH ve DDT atığı var.

    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti
    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti

    Urfa’da akşam saatlerinde başlayan ve zaman ilerledikçe sağanağa dönüşen yağmur kentte hayatı felç etti. Bazı evleri su basarken bir okulun ise istinat duvarı çöktü.

    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor
    Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor
    "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri" için başvurular yarın başlıyor
    "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri" için başvurular yarın başlıyor
    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu

    Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi talebiyle düzenlenen genel grev, ülke tarihinin en büyük eylemlerinden biri olarak şimdiden tarihe geçti. Emekçiler, kentlerde hayatı durdurdu.

    Bursa'da yurt önünde tacize kadınlardan tepki: Güvenli kentler istiyoruz
    Bursa'da yurt önünde tacize kadınlardan tepki: Güvenli kentler istiyoruz

    Bursa Nilüfer’de Altınşehir Metro İstasyonu yakınlarında üniversite öğrencisi genç kadınların sürekli olarak yaşadığı taciz kadınların tepkisine neden oldu.

    Eser ve Topaloğu'nun tutuklanmasına tepki: Türkiye, gazeteci hapishanesine dönüştü
    Eser ve Topaloğu'nun tutuklanmasına tepki: Türkiye, gazeteci hapishanesine dönüştü

    Mezopotamya Haber Ajansı Muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun tutuklanarak, cezaevine gönderilmesine tepki gösteren gazeteci meslek örgütleri gazeteciliğin suç olmadığının altını çizdi.

    CHP: SGK, AKP dönemindeki alacakları için icra gönderiyor
    CHP: SGK, AKP dönemindeki alacakları için icra gönderiyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor.

    Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi
    Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

    Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Meclis'te kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ceren Özdemir'in katili "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı
    Ceren Özdemir'in katili "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı

    Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, daha önce de cinayet planları yaptığını, güçsüz kadınları seçtiğini ve genç kadını 4 kilometre takip ettiğini söyledi. Katil, tutuklandı.

    Öğrencisini istismar eden Kuran Kursu hocası tutuklandı
    Öğrencisini istismar eden Kuran Kursu hocası tutuklandı

    Kuran Kursu hocasının istismarı, çocuğun verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Dava boyunca tutuksuz yargılanan sanığa "iyi hal indirimi" uygulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Elinde bıçakla otizmli çocuğun evinin kapısına dayandı, serbest bırakıldı
    Elinde bıçakla otizmli çocuğun evinin kapısına dayandı, serbest bırakıldı

    Denizli'de bir şahıs, otizmli çocuğun sesinden rahatsız olduğu bahanesiyle elinde bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

    "Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı
    "Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği "termik santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz çalışması" maddesi, dijital hizmet vergisi yasası teklifinden çıkarıldı ve Mecliste kabul edildi.

    Eşini öldüren katile 'iyi hal' indirimi uygulandı
    Eşini öldüren katile 'iyi hal' indirimi uygulandı

    Bursa Karacabey’de tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı tabancayla öldüren Erkan Aksakal’ın yargılandığı davada mahkeme “iyi hal” indirimi verdi.

    Dörtlü Zirve’de Erdoğan’a Suriye sorusu: Ne zaman çıkacaksınız?
    Dörtlü Zirve’de Erdoğan’a Suriye sorusu: Ne zaman çıkacaksınız?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da gerçekleştirilen Dörtlü Zirve’de kendisine “Suriye’den ne zaman çıkacaksınız?” sorusunun yöneltildiğini açıkladı.

    PTT Kargo işçileri iş bıraktı
    PTT Kargo işçileri iş bıraktı

    PTT Üsküdar ve Kadıköy’deki dağıtım merkezlerinde çalışan işçiler taşeron şirketin baskılarına karşı iş bıraktı.

    Muzaffer İzgü’nün yazdığı tiyatro oyunu “Aman Başkan Duymasın” Malatya’da sansürlendi
    Muzaffer İzgü’nün yazdığı tiyatro oyunu “Aman Başkan Duymasın” Malatya’da sansürlendi

    Muzaffer İzgü’nün yazdığı ve Ankara Birlik Tiyatrosunun sahnelediği “Aman Başkan Duymasın” oyunun Malatya’daki gösterimi “Salonda tadilat var” bahanesiyle sansürlendi.

    GÜNCELLENDİ
    İlk kez Diyarbakır'da düzenlenen 12. Enerji Sempozyumu başladı
    İlk kez Diyarbakır'da düzenlenen 12. Enerji Sempozyumu başladı

    Elektrik Mühendisleri Odası tarafından "Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış" temasıyla bu yıl ilk kez Diyarbakır’da düzenlenen 12’inci Enerji Sempozyumu başladı.

    HDP’den Tahir Elçi cinayetine ilişkin 16 kritik soru
    HDP’den Tahir Elçi cinayetine ilişkin 16 kritik soru

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 2015 yılında katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı’ndan 16 sorunun yanıtını istedi.

    Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler işe iade talebiyle eylem yaptı
    Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler işe iade talebiyle eylem yaptı

    Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler, toplu iş sözleşmesinin uygulanması, hukuksuz şekilde işten atmaların son bulması ve işe iade talebiyle Ataşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.