ÇÜ Hukuk Kulübü, "Çukurova Hukuk Zirvesi" düzenledi

Çukurova Üniversitesi Hukuk Kulübü, “Çukurova Hukuk Zirvesi’ konulu söyleşi yaptı. Söyleşide Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Antep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı söz aldı. Baro Başkanları yargıya olan güvenin giderek azaldığına dikkat çekerek yargı bağımsızlığının sağlanması ve temel hak ve özgürlüklerin sağlanabilmesi için sistemin kökünden değiştirilmesi gerektiğini dikkat çekti.

“DEVLET SİSTEMİNİ KORUMAK İÇİN EVRENSEL İLKELERDEN VAZGEÇİLİYOR”

İlk konuşmayı yapan Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz hukukun sorunları ve yargı güvenliği konuları üzerine konuştu. Ülkedeki siyasi iklimden bahsederek yargı bağımsızlığının geldiği noktaya dikkat çeken Yeşilboğaz, düşman hukuku kavramından bahsederken “Sistemin karşısındaysanız düşmansınız” mantığı ile devlet sistemini korumak adına bireysel hak ve özgürlüklerinden vazgeçerek evrensel hukuk ilkelerinden uzaklaşıldığına ve iktidarın yargı üzerindeki baskılarına dikkat çekti.

“SİYASET YARGILAŞTI”

Masumiyet karinesinin ispat yükümlülüğünün yer değiştirdiğini anlatan Yelişboğaz, kişilerin suçluluğunu ispatlanması gerekirken artık suçsuzluğunu ispat etmek zorunda bırakıldığını söyledi. Bu uygulamaların halkın adalete güvenini zayıflattığını ifade eden Yeşilboğaz, bu uygulamaların hukuk güvenliğini olumsuz etkilediğini anlatarak “Siz devlete yetki veriyorsunuz ve bir süre sonra o güç sizin sahibiniz olduğunu zannediyor ve siz devlete karşı inancınızı kaybediyorsunuz” dedi. Ortaya çıkan bu sorunları gidermek için yargı paketleri ile yapılan değişikliklerin yeterli olmadığını dile getiren Yeşilboğaz, sorunun temelinin yargının siyasallaşmasının da aşılarak siyasetin yargılaşması olduğunu belirterek yargının bağımsızlığını etkileyen sistemin kökünden değiştirilerek yargının bağımsız hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“YARGININ BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİR”

Antep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı, yargının günümüz de gitgide siyasallaştığına dikkat çekerek bunun sonucunun avukatların basın açıklamalarında darbedilmesi, belinin kırılmasına kadar varan şiddet olduğunu ifade etti. Yargının bağımsızlığını kazanmasında avukatların mücadelesinin önemli olduğunu söyleyen Şarklı, “Ben bu kötü günlerin geçeceğini düşünüyorum. Zamanla her şey düzelecek” dedi.

“AVUKAT, İNSAN HAKLARINI, HUKUK DEVLETİNİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMALI”

Son olarak Baro Başkanı Av. Veli Küçük, hukukçu olmanın sadece meslek değil aynı zamanda bir duruş olduğunu dile getirdi. “Hukukun hangi alanında mesleğinizi ifa edecek olursanız olun; insan haklarını, hukuk devletini, hukukun üstünlüğü ve hak ve özgürlükler kavramını savunma ve mücadele verme noktasında Turin ilkeleri ve Havana Kuralları bu anlamda sizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Bu düzenlemeler biz avukatları yaşadığımız dönemin, ülkenin, coğrafyanın aydını ve insan hakları savunucuları olarak görür” dedi.

Her zaman bu bilinci ortaya koymanın mücadelesini vermenin önemli olduğunu söyleyen Küçük, “Ruhsat törenlerinde hep söylüyorum: ‘Avukatlık sadece duruşma salonlarında, adliye koridorlarında, dosya kapakları arasında ve yüksek bedelli dosyalar alınarak yapılabilecek bir meslek değildir. Hayatı idame ettirmek için bunlar da olmalıdır ama bir meslektaşımız duruşma esnasında hakim-savcı mübaşir ile sorun yaşarken akıllı telefonunuzla ilgilenip, sırtınızı dönüyorsanız mesleğinizi hakkıyla yapıyor sayılmazsınız. Kitap okuma alışkanlığını mutlaka edinelim. Bilgiye ulaşma teknoloji çağında bu kadar kolayken biz avukatlar kendimizi geliştirmeliyiz’” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

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