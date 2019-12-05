Faiz için Merkez Bankası her ay toplanacak

Merkez Bankası (MB), enflasyon hedefini hükümetle uyumlu olarak yüzde 5, belirsizlik aralığını ise 2 puan olarak koruduğunu duyurdu. Döviz kurlarının aşırı yükselmesi halinde ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale politikasının da devam ettirileceği ifade edildi. Faiz kararını alan Para Politikası Kurulunun 2020’de her ay toplanarak yılda 12 toplantı yapacağı da belirtildi.

Merkez Bankası 2020 yılı para ve kur politikası raporundaki ana başlıklar şöyle:

Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak.

Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek. Dalgalı döviz kuru uygulaması devam edecek.

2020’de zorunlu karşılık uygulaması temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanılmaya devam edecek.

Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek.

Faiz kararını alan Para Politikası Kurulu yeniden aylık toplanmaya başlıyor. Kurul, 2020’de her ay toplanarak yılda 12 toplantı yapacak. Yılda 8 toplantı yapılıyordu.

Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı 2 puan olarak korundu. Yıl sonu enflasyon hedefi tutmazsa hükümete sebeplerini anlatan mektup yazılacak. (EKONOMİ SERVİSİ)

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