05 Aralık 2019 20:24

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ikinci azil oturumunu pazartesi yapacak

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamındaki ikinci oturumunu pazartesi  yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump

Fotoğraf: AA

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    ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamındaki ikinci oturumunu pazartesi  yapacağını açıkladı.

    Adalet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamındaki bir sonraki oturumun, pazartesi yerel saatle 09.00'da (TSİ 17.00) yapılacağı belirtildi. 

    Oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet Komitelerindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillerin avukatlarının dinleneceği vurgulandı.

    Öte yandan konuyla ilgili kameralar karşısına geçen Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, "Bu yolu seçmek istemezdik ancak Başkan bize başka bir seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.

    Trump'ın anayasanın üstünde olmadığını söyleyen Pelosi, Ukrayna konusundaki azil sürecinde kendilerinden emin olduklarını vurguladı.

    - "Bugün de hala Başkana dua ediyorum"

    Pelosi, "Trump'tan nefret ediyor musunuz?" şeklindeki bir soruya tepki göstererek, "Bir Katolik olarak her zaman sevgi ile yetiştirildim ve Başkana her zaman dua ettim. Bugün de hala Başkana dua ediyorum. Bu süreç Trump ile değil, anayasa ve seçimlerle ilgili." dedi.

    - Trump'a yönelik azil soruşturması

    Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

    Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti.

    Adalet Komitesi, azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapmıştı.

    ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

    Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

    Trump ise azil soruşturmasını, "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

     

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