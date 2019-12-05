05 Aralık 2019 19:02
Muş’ta HDP'li 2 İl Genel Meclis üyesi gözaltına alındı
Muş'ta ev baskınlarında görevden uzaklaştırılan HDP'li İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Demir ve Mehmet Şakir Tuğrul gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Muş'ta İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 9 Eylül günü Muş İl Genel Meclisi'nden uzaklaştırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri Mehmet Demir ve Mehmet Şakir Tuğrul gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Demir ve Tuğrul, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Muş’ta çoğunluğunu HDP’nin oluşturduğu İl Genel Meclisi’nin HDP’li 9 üyesi, 9 Eylül’de İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. HDP'li 9 meclis üyesinin görevlerinden uzaklaştırılmasıyla meclis çoğunluğu AKP’ye geçti. (Muş/MA)
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