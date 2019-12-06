06 Aralık 2019 04:20

Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli

Antep Valiliğinin aldığı eylem yasağı kararıyla DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının asgari ücret kampanyası da engellendi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Deniz KAR
    Antep

    Asgari ücret görüşmelerinin başlamasından önce Antep Valiliği eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. “İnsanca yaşanacak asgari ücret” için bir kampanya başlatacaklarını duyuran DİSK Tekstil İşçileri Sendikası ise bu yüzden çalışmalarına başlayamadı. Vali Davut Gül ise izinle ilgili daha sonra bilgi vereceğini söyledi. Evrensel’e konuşan DİSK Tekstil Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, işçilerin, emekçilerin talepleri için mücadele etmesinin, seslerini duyurmasının önündeki engellerin bir an önce son bulmasını istedi.

    Antep’te DİSK Tekstil İşçileri Sendikası geçtiğimiz günlerde hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ile asgari ücret görüşmeleri boyunca bir kampanya başlatılacağını duyurmuştu. 

    Sendika; “İnsanca yaşanacak asgari ücret” için düzenlenecek kampanya boyunca imza toplayacaklarını, çeşitli toplantılar örgütleyeceklerini, bildiri ve broşür dağıtımları gerçekleştireceklerini ve imza standı açacaklarını açıklamıştı. Kampanyanın 22 Aralık’a kadar devam etmesi planlanıyordu. Ancak Antep Valiliğinin 30 Kasım’da aldığı 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı ile çalışmalara başlayamadılar. Valilik en son, 9 Ekim’de ‘Barış Pınarı’ harekatı başladıktan sonra 11 Ekim’de benzeri şekilde 1 ay boyunca eylem yasağı kararı almıştı. Valiliğin önceki yasağın bitmesinden haftalar sonra asgari ücret görüşmelerinin başlamasından önce yasak kararı alması dikkat çekti. Valilik yasak gerekçesini ise, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması olarak gösterdi.

    YASAĞIN KALDIRILMASI İSTENDİ

    DİSK Tekstil Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen ve işçi temsilcileri, Gaziantep Valisi Davut Gül ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yasak kararıyla ilgili Gül ile konuşan Türkmen, sendika olarak başlatacakları asgari ücret kampanyasını hatırlatarak, alınan yasak kararının işçilerin, emekçilerin mücadelesine engel olduğunu vurguladı. Yasağın sürmesi halinde Gaziantepli işçilerin, taleplerini dile getiremeyeceğini, seslerini duyuramayacağını aktaran Türkmen, yasağın kaldırılmasını istediklerini söyledi.

    VALİ DAHA SONRA BİLGİ VERECEK

    Vali Davut Gül ise yasak kararının ‘terör’ saldırılarına karşı güvenlik gerekçesiyle alındığını, sendikal faaliyetlerin süreç boyunca bu yasağın dışında tutulup tutulmayacağı konusunda valilik olarak görüşmeler yapıp, ardından DİSK Tekstil Sendikasına bilgi vereceklerini söyledi.

    ‘YÜZ BİNLERCE İŞÇİNİN TALEBİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTECEKTİK’

    Evrensel’e konuşan DİSK Tekstil Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen yasaklamaların kabul edilebilir bir tarafının olmadığını, yasak kararlarının sürekli uzatıldığını ifade etti. Önümüzdeki süreçte asgari ücret ile ilgili kampanya yürütme kararı aldıklarını fakat yasak kararının kampanyalarına engel olduğunu aktaran Türkmen “Bu ay asgari ücretin belirlendiği ay. Türkiye genelinde milyonlarca işçiyi ilgilendirdiği gibi, asgari ücretin nasıl belirleneceği Antep’te de yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor. Sendika olarak üyelerimizle bir toplantı yaptık ve asgari ücretin işçilerin talepleri doğrultusunda belirlenmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, asgari ücret üzeri alan işçilerin vergi diliminin yüzde onla sınırlandırılması, işsizlik fonunda bütün işsizlerin yararlanması ve işsizlik fonunun patronlara yağmalatılmasına son verilmesi gibi taleplerle bir kampanya başlatma kararı aldık. Bu talepler buradaki yüz binlerce işçinin talebi ve biz bu taleplerle ilgili kampanyamızı yürütmek için imza standı açacaktık, basın açıklaması yapacaktık, el ilanı dağıtacaktık, afişleme yapacaktık, imza toplayacaktık, ama valiliğin aldığı yasaklama kararına göre bunların hiçbirini yapamayacağız” dedi.

    ‘ENGELLERİN SON BULMASINI İSTİYORUZ’

    İşçilerin, asgari ücrete zam talebinin bile engellenmiş olduğuna değinen Türkmen, böyle bir yasakla işçilerin en demokratik taleplerini dile getirmesinin, seslerini duyurmasının önüne geçilmiş olduğunu ifade etti. Yasağı kınadıklarını ve bu yasağın derhal kaldırılması gerektiğini söyleyen Türkmen “Zaten işçiler, emekçiler, hükümetin çıkardığı yasalardan ve patronların uygulamalarından dolayı son derece kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılıyor, işsizliğe mahkum ediliyor. Bütün bunların yanında işçilerin seslerini duyurmasını da yasaklarsanız, o zaman bu ülkede demokrasiden bahsedemeyiz, hak ve hukuktan bahsedemeyiz. Bu kararın bir an önce kaldırılmasını; işçilerin, emekçilerin talepleri için mücadele etmesinin, seslerini duyurmasının önündeki engellerin bir an önce son bulmasını istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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