Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı

AKP Tekirdağ İl ve İlçe Örgütleri, 26 Kasım günü Ankara’da Meclisi ziyaret ettiler. Kendisi de Tekirdağ milletvekili olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, heyeti ve beraberindeki Tekirdağ Milletvekillerini kabul etti.

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, ziyarete ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Ankara temaslarımız kapsamında, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop Hoca’mızı, il ve ilçe teşkilat mensuplarımız ile ziyaret ettik. İstişare ve değerlendirmelerde bulunduğumuz Meclis Başkanı’mıza misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi. Ancak Özcan’ın paylaştığı fotoğraflarda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın da ziyarete katıldığı görüldü.

YÜCEER: ‘BU FOTOĞRAF, UCUBE SİSTEMİNİN RESMİDİR’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Vali’nin AKP İl Teşkilatının organizasyonuna katılmasına tepki gösterdi. Türkiye’de tek parti rejimi inşa etmeye çalışanların bir skandala daha imza attığını belirten Yüceer, “Sayın Aziz Yıldırım, AK Parti İl Örgütünün değil Tekirdağ’ın valisidir. Her partiden vatandaşın ödediği vergilerle maaşını almaktadır. Bir partinin gezisine katılıp, parti yöneticileriyle boy gösteremez” dedi.

Yüceer, “Maalesef bu durum artık münferit değildir. Valiler, kaymakamlar görev aldıkları yerlerde kendilerini devletin değil AKP’nin mülki amiri gibi görmektedirler. Tekirdağ Valisinin çektirdiği bu fotoğraf, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri ucube sistemin bir resmidir adeta. Artık Partili Cumhurbaşkanı’nın atadığı bir Valinin, Cumhurbaşkanı’nın partisinden gelen davete icabet etmesi değil icabet etmemesi anormal karşılanır oldu” ifadelerini kullandı.

İLK DEĞİL

Vali Aziz Yıldırım ve AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’li 7 belediye başkanının çağrılmadığı imza töreninde de yan yana oturmuşlardı. Tekirdağ ve 11 ilçesinde yapılacak spor yatırımlarına ilişkin 107 milyon TL’lik protokolün imza töreninde sadece AKP’li 3 ilçe belediye başkanı ve AKP’li milletvekilleri katılmıştı. Vali Aziz Yıldırım bu törende, İl Başkanı Özcan ve AKP Milletvekili Mustafa Yel’in arasına oturmuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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