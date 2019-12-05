Berkin Elvan soruşturması haberi dolayısıyla gazetecilere dava açıldı

Berkin Elvan’ın öldürülmesine dair soruşturmayla ilgili haberleri yapan üç gazeteciye dava açıldı. Gazeteci Canan Cpşkun, Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar ve BirGün’den Can Uğur, Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanacak.

İddianamede, Berkin Elvan soruşturmasında adı geçen polislerden birinin yapılan haberlerde kimliğinin açıklandığı ve polisi ölümle tehdit eden sol örgütlere hedef gösterildiği iddia edildi. İlk duruşma, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Nisan 2020’de görülecek.

Savcılık, “Berkin Elvan'ın ölümünün bir kısım terör örgütleri tarafından istismar edildiğini” ileri sürerek dava konusu haberlerle de şüpheli polisin sol örgütlere hedef gösterildiğini iddia etti. (MEDYA SERVİSİ)

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