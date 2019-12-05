Eşini öldüren katile 'iyi hal' indirimi uygulandı
Bursa Karacabey’de tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı tabancayla öldüren Erkan Aksakal’ın yargılandığı davada mahkeme “iyi hal” indirimi verdi.
Fotoğraf: DHA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı (35) tabancayla başından vurarak öldürdüğü için tutuklu yargılanan Erkan Aksakal (41), son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimi uygulayarak sanık Aksakal'a müebbet hapis cezası verdi.
'KASTEN ÖLDÜRMEDİM'
Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten eşi öldürmek' suçlamasıyla yargılanan Erkan Aksakal, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Aksakal ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Aksakal, olay günü eşinin yanında oturduğunu ve elindeki silahın kazara ateş aldığını iddia etti.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme heyeti, toplanan delilleri ve dinlenen tanıkların ifadelerini dikkate alarak, sanık Erkan Aksakal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aksakal'ın cezası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, ayrıca Erkan Aksakal'a 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını da para cezasına çevirdi. (Bursa/DHA)
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