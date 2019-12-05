Dörtlü Zirve’de Erdoğan’a Suriye sorusu: Ne zaman çıkacaksınız?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO'nun 70'inci yılının kutlandığı Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da kendisini takip eden yerli gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirve öncesi YPG’nin NATO tarafından “terör örgütü” olarak kabul edilmesi yönündeki şartının kabul edilmemesi durumunda Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan Güvenlik Planı’na onay vermeyeceğini söylemesine rağmen geri adım atan Erdoğan’ın “NATO’nun 70. yılını kutladığımız Liderler Zirvesini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz” ifadesini kullanması dikkati çekti.

‘ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ Kİ BAZI DOSTLARIMIZ…’

YPG’nin NATO tarafından “terör örgütü” olarak tanınmamasını değerlendiren Erdoğan, “Bu noktada ittifakın bütün üyelerinin güvenlik kaygılarını ve tehditlerini dikkate alması esas ilke olarak göz önünde bulunuyor. Biz NATO üyesi olarak PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Fakat bazı dostların bir taraftan terörle mücadeleyi öne çıkartırken, diğer taraftan bu terör grupları ile el ele olduklarını da üzülerek görüyoruz” dedi.

‘SURİYE’DE NE ZAMAN ÇIKACAKSINIZ?'

Erdoğan, Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla gerçekleştirilen Dörtlü Zirve’ye ilişkin ise şunları söyledi:

“Özellikle Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’nı etraflıca ele aldık. Burada kendilerine hazırlamış olduğum belgeleri, bilgileri takdim ettim. Bunun daha da ötesinde üzerinde durdukları bir konu var: ‘Buradan ne zaman çıkacaksınız?’ diyorlar. Biz de kendilerine ‘Peki sizin burada ne işiniz var?’ diye soruyoruz. Sınırınız mı var burada? Yok. Peki, ne işiniz var burada? Bize bu soruyu sorma hakkını nereden elde ediyorsunuz? Bakın dedim; çok açık ve net söylüyorum; Tel Abyad ve Resulayn’da barışı tesis etmeden, buraları terk etmemiz mümkün değil.”

BİR SONRAKİ DÖRTLÜ ZİRVE İSTANBUL’DA

Erdoğan, Dörtlü Zirve’nin yılda bir yapılmasını planladıklarını ve bir sonraki Zirve’nin Şubat ayında İstanbul’da gerçekleştirileceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)