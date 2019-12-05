05 Aralık 2019 15:56

TTB ve SES: Güvenlik soruşturması mağduriyetleri hemen giderilsin

SES ve TTB, Anayasa Mahkemesi kararıyla "güvenlik soruşturması" nedeniyle oluşan mağduriyetlerin hızla giderilmesini istedi.

TTB ve SES üyeleri açıklama yapıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    OHAL döneminde çıkarılan KHK ile “güvenlik soruşturması” kapsamında 400'ün üzerinde hekim göreve başlatılmamış, 2 bin civarında hekime soruşturma açılmıştı. 657 sayılı yasanın 8. maddesinde yapılan bu değişikliği Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. TTB ve SES ise hükümete “yargı kararının gereğini yapın” çağrısı yaptı.

    TTB ve SES ortak basın toplantısı ile hükümete “AYM kararlarına uyun” çağrısı yaptı.

    Ortak açıklamayı yapan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, OHAL döneminde çıkarılan KHK ile getirilen “güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılması” düzenlemesinin 657/8 yasa kalıcı hale getirildiğini hatırlattı. Kamuda işe alınacaklara getirilen bu düzenleme sonucu sağlık çalışanlarının çalışma hakkının engellendiğinin altını çizen Adıyaman, güvenlik soruşturmasının sadece Sağlık Bakanlığı değil, valilikler tarafından aile sağlığı merkezi çalışanlarına, uzmanlık eğitimini tamamlamış atama bekleyen uzmanlara, kamuda yer değiştirmek isteyen tüm çalışanlara uygulandığını söyledi.

    “ÇALIŞMA HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI”

    Çalışma, örgütlenme, gösteri yapma, düşüncelerini ifade etme gibi pek çok hakkın kullanılmasının güvenlik soruşturmasında olumsuz değerlendirildiğini de belirten Adıyaman, bütün bu olumsuzlukların giderilmesi için AYM kararının derhal uygulanmasını istedi.

    Bu düzenleme gerekçe gösterilerek göreve başlatılmayan hekimlerin atamalarının derhal yapılmasını, sözleşmeleri feshedilen hekimlerin görevlerine iadesini, işe başlatılmayanların işe başlatılmasını, açıkça geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarının verilmesini talep eden Adıyaman, güvenlik soruşturması, arşiv taraması uygulamasına da derhal son verilmesini istedi. Adıyaman idare mahkemelerinin de ivedilikle bu konularda kararlarını vermesini de talep etti.

    “İKTİDAR AYM KARARINI UYGULAMAK ZORUNDA”

    Daha sonra söz alan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da OHAL'in birçok hukuksuz uygulamaların önünü açtığını, insanları mağdur ettiğini hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AYM kararına karşı açıklamasına da atıf yapan Kara, iktidarın görevinin yargı kararlarını derhal uygulamak olduğunu söyledi.

    Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr Ali Karakoç da “ucube” olarak nitelendirdiği ve eylemler nedeniyle kaldırılan 5. maddenin çalışma ve eğitim hakkını yasakladığına, ancak mücadele ile bunu kaldırttıklarını söyledi. ATO'da 17 hekime olumsuz güvenlik soruşturması getirildiğini, Türkiye genelinde 100 hekimin kendilerinden hukuk desteği istediğini kaydeden Karakoç da AYM kararının derhal uygulanmasını istedi.

    CHP'nin hekim kökenli milletvekili Ali Şeker de bu düzenlemenin her alanda tehdit olduğunu, bir yerde görüşmüşse güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasını getirdiğini söyledi. Bunun anayasal hakkın gaspı olduğunu belirten Şeker, AYM kararının bir an önce uygulanmasını ve gaspedilen hakların tazmin edilmesini istedi.

    “DAMGALANMIŞ'LARA ÖZELDE DE İŞ YOK”

    Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işe başlatılmayan hekim Karer Yurtdaş, 1.5 yıl çalışamadığının altını çizdi. Güvenlik soruşturması olumsuz gelenlerin sadece kamuda değil, özelde de işe alınmadığına atıf yapan Yurtdaş, “Damgalanmış sağlık emekçilerini çalıştırabilecek özel sağlık kuruluşu var mı?” diye sordu. Yurtdaş AYM'nin bu kararının mücadele ile alındığının da altını çizdi. (Ankara/EVRENSEL)

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