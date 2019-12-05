İzmir'de tacizden yargılanan mimarlık ofisi patronu ilk duruşmaya katılmadı

İzmir'deki bir mimarlık ofisinin partonu A.T.A.'nın, kurumda iç mimar olarak çalışan B.S.U'nun şikayeti üzerine "zincirleme cinsel taciz" suçundan yargılanmasına başlandı.

İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık A.T.A katılmazken sanık avukatları ile müşteki B.S.U ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya B.S.U'nun ailesi, meslektaşları, TMMOB'ye bağlı odalar ve kadın örgütleri de izleyici olarak katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak B.S.U dinlendi. 2018 yılının yaz aylarında işyerinin terasında otururken, sanık A.T.A'nın masa altından telefonla fotoğraf çektiğine ilişkin bir ses duyduğunu anlatan B.S.U, durumu önce yanlış anladığını ancak daha sonra benzer olayların yaşanması üzerine şikayetçi olduğunu söyledi.

Ardından dinlenen tanıklardan E.A, bahsi geçen fotoğrafları görmediğini ancak sanık A.T.A'nın olaydan sonra kendisini telefonla arayarak "Şeytana uydum, bir hata yaptım, pişmanım" dediğini aktardı.

Dinlenen diğer tanık G.K. de sanığın telefonunu masanın altına götürdüğünü gördüğünü ve fotoğraf çekme sesini kendisinin de duyduğunu anlattı.

Son olarak dinlenen tanık T.Z de yaşanan olaydan sonra işten ayrıldığını ve daha sonra ödenecek maaşı için sanık A.T.A'yı aradığında "Hata yaptım" yanıtı aldığını söyledi.

DURUŞMA 11 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme davayı 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.

SANIK AVUKATI KADINLARA BAĞIRDI

Duruşma sonrası sanık avukatı, mahkeme salonun önünde bekleyen kadınlara bağırarak tartışma çıkardı. Kadınlar ise tacize karşı dayanışmayı her alanda büyüteceklerini dile getirerek bir sonraki duruşmada da hazır olacaklarını söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

TMMOB'den tacize uğrayan kadına destek

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