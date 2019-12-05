Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler işe iade talebiyle eylem yaptı

Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinde atılan işçiler, Ataşehir Belediyesi binası önünde eylem yaptı. Burada basın açıklaması yapan işçiler, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını ve hukuksuz şekilde atılan işçileri işe iadesini talep etti. Eyleme Genel-İ 1 No'lu Şube Sekreteri Cem Karasoy, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Eraslan, Ataşehir Belediyesinden atılan Genel-İş 1 No'lu İşyeri Temsilcisi Melike Şahin, Güvenlik-Sen İşyeri Baş Temsilcisi Alişan İbşiroğlu ve Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler katıldı.

"Ataşehir Belediyesi mücadelemiz iş, emek, onur mücadelesidir. İşimizi geri istiyoruz" pankartı açan işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atan işçiler, yaptıkları açıklamada belediye yönetiminin toplu iş sözleşmesi hükümlerini uygulamasını ve işten çıkarılan işçilerin işe iadesini talep etti.

Genel-İş 1 No'lu İşyeri Temsilcisi Melike Şahin | Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA

Burada konuşan Genel-İş 1 No'lu İşyeri Temsilcisi Melike Şahin, "Hırsızlık yapmadık, namussuzluk yapmadık, usulsüzlük yapmadık. 58 gündür burada direniyoruz. Bu süre zarfında pankartlarımız çamura atıldı. Isınmak için kullandığımız sobamızı, tüpümüzü çaldılar. Ancak biz sonuna kadar hakkımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler de eyleme "İşimizi geri istiyoruz" pankartıyla katıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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