Kıbrıs, Türkiye’ye karşı Lahey’e başvurdu

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz krizi konusunda Türkiye’ye karşı Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanına başvurdu. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, yer altı zenginliklerini koruma altına almak için böyle bir adım attıklarını söyledi.

Kıbrıs’ın, egemenlik haklarını her tür hukuki yola başvurarak koruyacağını belirten Rum lider, Lahey’e başvuracakları konusunda Türkiye’yi bilgilendirdiklerini de ekledi.

Anastasiades, Türkiye’nin Atina’daki Büyükelçiliğine gönderilen bir bilgi notunun reddedildiğini açıklayarak, “Dolayısıyla başka bir yoldan gönderildi. Teslim alındığına dair kanıt var, bu da Kıbrıs’a ilerleme hakkı tanıyor” dedi.

Kıbrıs televizyonu Sigma TV, notun faks yoluyla iletildiğini öne sürdü. (HABER MERKEZİ)