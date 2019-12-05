Gazeteci İdris Özyol yoğun bakımda

Kendisinden iki gündür haber alınamayan Gazeteci İdris Özyol’un yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya çıktı.

Antalya’da yerel bir gazetede çalışan Gazeteci İdris Özyol’dan iki gündür haber alınamıyordu. Özyol’un Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde sokak ortasında bulunup hastaneye götürülen Özyol hakkında hastane tarafından beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Antalya’nın deneyimli gazetecilerinden İdris Özyol’a 15 Mayıs 2019’da bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti. 15 Mayıs akşamında çalıştığı gazetenin önünde düzenlenen saldırıda yaralanan Özyol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Özyol saldırganların yakalandığını, saldırganlardan birinin MHP’nin Muratpaşa ilçe başkanının şoförü olduğunu açıklamıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı