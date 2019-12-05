Gazeteci Ergin Çağlar beraat etti, Gazeteci Kenan Kırkaya’nın davası ertelendi

Tanık beyanlarıyla gazetecilik faaliyetleri suç sayılan Mezopotamya Haber Ajansı Muhabiri Ergin Çağlar hakkında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Çağlar ve avukatları hazır bulunurken, Çağlar aleyhinde beyanlarda bulunan Halime Erden, tutuklu bulunduğu Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile katıldı. İddianamede Çağlar hakkında “sözde gazeteci” denilmesi dikkat çekti. Üzerine atılı suçlamayı reddeden Çağlar, gazetecilik yaptığını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Çağlar’ın avukatları suçlamaların sadece tanık beyanlarından ibaret olduğunu ve müvekkilinin yıllardır gazetecilik yaptığını, dosyada yöneltilen iddialara dair hiçbir suç unsuru bulunmadığını belirterek, beraat istedi.

‘BASKI ALTINDA İFADE VERDİM’

Mahkeme heyeti, Çağlar hakkında beyanlarda bulunan tanık Halime Erden’in dinlenmesini istedi. Erden, Çağlar’ı tanımadığını ve 14 günlük gözaltı sürecinde yoğun baskı altında ifade verdiğini söyledi. İddia makamı; mevcut delil durumu dikkate alınarak Çağlar hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Çağlar hakkında beraat kararı verdi.

KIRKAYA’NIN DAVASI ERTELENDİ

Gazeteci Kenan Kırkaya hakkında ise sosyal medya hesabından 2014 – 2015 yılları arasında paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” suçlamasıyla açılan davanın görülmesine Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Gazeteci Kırkaya’nın bugünkü duruşma için sağlık mazereti verdiği görüldü. Kırkaya’nın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mazereti kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 23 Ocak 2020 tarihinde görülmesine karar verdi.

AKİT HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Kenan Kırkaya hakkında 10 Aralık 2018 tarihinde gözaltı kararı alınmış ancak Kırkaya adresinde olmadığı için gözaltı işlemi uygulanmamıştı. Hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerden Yeni Akit ise 21 Temmuz’da Gazeteci Kırkaya’yı Yeni Yaşam gazetesinde kaleme aldığı “Kürdistan’a yönelik saldırı sadece sansür değildir” yazısı üzerinden hedef göstermişti. Kırkaya hakkındaki soruşturmanın Akit’in hedef göstermesi sonrası davaya dönüşmesi dikkat çekmişti. (MEDYA SERVİSİ)