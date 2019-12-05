Almanya'da Bosch işçileri işten atmalara karşı mücadele ediyor

Ali ÇARMAN

Schwabisch Gmünd

Bosch'un yeni yatırımlar ve teknik gelişmeler için başvurduğu yol, yıllardır aynı fabrikada çalışan işçileri kapı dışarı etmek oldu. Şimdilerde bin civarında işçinin işten atılacağı fabrikalarda dilden dile dolaşırken Türkiye’li işçilerin yoğun olduğu iş yerlerinde sular durulmuyor, işçiler öfkeli.

Bosch işçileri, işten atmalara karşı haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için IG Metall sendikasının öncülüğünde gerçekleşen eylemlere geniş katılım sağladı.

Schwabisch Gmünd Belediye Meclisi, dün saat 18.00'de Bosch fabrikasında işten atmaları gündem yaptığı açık bir toplantı gerçekleştirdi.

İşçiler, toplantıya katılmak üzere saat 15.00'te tren istasyonu önünde toplandı. Burada konuşan işyeri işçi temsilcisi Hüseyin Ekinci, "Haklarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu bizim en doğal demokratik hakkımız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Patron temsilcilerinin aba altında sopa göstermesine rağmen gece vardiyasında çalışan işçilerin %95'i iş bırakarak protesto eylemine geldi. Beş yüz işçinin katıldığı yürüyüşün en önünde sembolik olarak iki tabut taşındı. Cenaze marşının çaldığı yürüyüşte işçiler, toplantı salonu önüne geldiklerinde sağlı sollu uzun bir koridor oluşturdu. Toplantıya gelen ve işçilerin oluşturduğu koridordan geçen her Belediye Meclisi üyesinden destek sözü alındı.

Belediye Başkanı Richard Arnold, işçilere seslendiği konuşmasında "Şehrimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma sessiz kalamayız. Sizlerin burada olmasını ve haklı mücadelenizi destekliyorum" dedi.

İşçiler, yürüyüş boyunca taşıdıkları tabutları salona getirip Meclis üyelerinin önüne bıraktı ve işten atmaların kendileri için ölüm anlamına geldiği mesajını verdi. Burada konuşan IG Metall Şube Başkanı Roland Hamm'ın "Önümüzdeki dönem eylemlerimiz değişik biçimlerde devam edecek" sözleri alkış ve ıslıklarla desteklendi.

Ne demişler, rüzgar eken fırtına biçer. Binlerce işçiyi bir anda kapı dışarı etme hesaplarını işçilerin mücadelesi belirleyecek. Bir ay sonra başlayacak olan TİS dönemi bir çok şeyin de habercisi olacak. İşçi sınıfı, haklarına ve kazanımlarına sahip çıkarak, saldırıları püskürterek sınıfsal özüne gölge düşürmeyecektir. Katıldığımız işçi eylemleri bunu bizlere muştuluyor...

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