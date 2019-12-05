Rize'de Rabia T. adlı genç kadını bayıltana kadar döven sanığın tahliye talebine ret

Rize'de eski kız arkadaşı Rabia T'yi oturduğu binanın girişinde bayıltana kadar dövdüğü için hakkında dava açılan tutuklu sanık Besim Güngör, avukatı aracılığıyla tahliyesini istedi. Mahkeme talebi reddederek Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

​DHA'da yer alan habere göre olay, 25 Temmuz'da Rize Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Rabia T, oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı 24 yaşındaki Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kadını tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T, aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen kadına tekme atmayı sürdürdü. Rabia T, çevredekilerin müdahalesi sonucu saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine Güngör, yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Besim Güngör, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tutuklu sanık Besim Güngör hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Rize 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Güngör, Rabia T. ile konuşmak için binaya gittiğini söyleyerek, "Olay günü Rabia ile konuşmak istedim ancak o benimle konuşmak istemedi. Bir anlık sinirime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım" dedi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Besim Güngör, avukatı aracılığı ile tahliye için başvuruda bulundu. Rize 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi başvuruyu reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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