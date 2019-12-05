Amasra Belediyesinde işten çıkarılan kişi belediye başkanına çakıyla saldırdı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, işten çıkarılan Berat Ö., Amasra Belediye Başkanı CHP’li Recai Çakır’a evinin önünde çakı ile saldırdı. Recai Çakır, Berat Ö.’nün elini tutarken, çevredekilerin müdahalesiyle saldırıdan kurtuldu. Berat Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün gece Amasra Kum Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Belediyesinde müteahhit firmaya bağlı otopark görevlisi olarak çalışan Berat Ö. bir süre önce işten çıkarıldı. Dün, Berat Ö. cep telefonundan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a mesaj gönderdi.

Başkan Recai Çakır durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Akşam saatlerinde Kum Mahallesi'ndeki evine giden Başkan Recai Çakır, evinin önünde Berat Ö. ile karşılaştı. Berat Ö. “Savcılığa gittin de ne oldu?” diye bağırarak çakısını Çakır'a doğru salladı.

Recai Çakır, Berat Ö.'nün elini tutarken, çevredekiler olaya müdahale etti. Olay yerine gelen polis, Berat Ö.'yü gözaltına aldı. Elinde küçük bir kesik oluşan Recai Çakır hastaneden rapor aldı. (HABER MERKEZİ)