Emre Yıldır'ı istismar ederek intiharına sebep olan V.T. hakim karşısına çıktı

Çorlu'da 25 yaşındaki Emre Yıldır, 29 Nisan 2019 tarihinde 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Emre Yıldır, intihar etmesinden 1 ay önce ailesine, 8 yaşından itibaren 9 yıl boyunca V.T. isimli akrabalarının istismarına uğradığını anlattı. Ailesine durumu anlattıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunan Yıldır, soruşturmaya dair hiçbir adım atılmaması sebebiyle umutsuzluğa kapılarak intihar etti. Yıldır'ı istismar eden V.T'nin yargılandığı davada sanığın tutukuluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 10 Mart 2020 tarihine ertelendi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık V.T bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

Basına kapalı yapılan duruşma sonunda, mahkeme heyeti, sanık V.T'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki ses kaydının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AVUYKAT UÇANOK: DURUŞMA KAPALI OLMAMALIYDI

Kararın ardından basın açıklaması yapan mağdur ailenin avukatı Merve Uçanok, sanık V.T.'nin tutukluluk halinin devamı kararının adil bir karar olduğunu söyledi. Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Uçanok, "Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Emre Y. davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak" dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen avukat Uçanok, "Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre'nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple, bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019’da evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine, uğradığı sistematik istismardan bahsetti. 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Yıldır, 2011 yılına kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı.

Ahmet Emre Yıldır daha sonra V.T ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak suç duyurusu Emre Yıldır’ın intiharından sonra işleme konuldu.

Emre Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" gerekçesiyle tutuklanan V.T, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

17 Ağustos 2019’da Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi ve karar sonrası V.T, 19 Ağustos'ta Çanakkale’de tutuklandı.

"AMACIMIZ EMRE'NİN SESİ OLMAK"

Sanık V.T, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Emre Yıldır'ın anne ve babası ile ablalarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı basına ve izleyicilere kapatma karara aldı. Emre'nin ailesinin avukatı ise duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz etti.

Fotoğraf: Olgay Güler/DHA

Duruşma sırasında Edirne Adliyesi önünde açıklama yapan Emre Yıldır'ın ablası Derya Gür, adaletin tecelli etmesini istediklerini belirterek "Bizler Emre'nin söylediklerini ve yaşadıklarının bire bir canlı tanıklarıyız. Bizlerin dışında Emre'nin çok yakın arkadaşlarının da ifadeleri var, onlar da verildi. Emre'nin kendi ağzından arkadaşlarının anlattığı, yazıştığı şeyler vardı, bunların hepsi belli. Bizler Emre için, Emreler için buradayız. Artık hiçbir çocuğumuz susmasın, susturulmasın. Öyle bir adalet olsun ki cezalandırılsın ki bunu yapanlar, çocuklarımıza ellerini uzatamasın. Aslında Emre sadece bir sembol. Hiçbir şey benim kardeşimi geri getiremez, getirmeyecek de. Emre kara toprak oldu gitti. Amacım Emre'nin sesi olmak" diye konuştu.

"ARTIK MAĞDURA ELEŞTİRİ OKLARI YÖNELTİLMESİN"

Emre'nin anlaşılamamaktan korktuğunu söyleyen abla Gür, "Sadece Emre için değil öldürülen bütün kadınlarımız, çocuklarımız için, istismara uğramış bütün kadınlarımız, çocuklarımız için adalet istiyoruz. Artık kim mağdursa, mağdura eleştiri okları yöneltilmesin. Neden hep mağdur eleştiriliyor? Neden sanık eleştirilmiyor? Çünkü mağduru eleştirmek çok kolay. Aslında biraz empati yapmak en önemlisi. Biraz empati yapması lazım herkesin" dedi.

"MÜEBBET HAPİS İSTİYORUZ"

Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini belirten Derya Gür, "Sadece tecavüz ve istismardan değil, Emre'yi intihara sürüklediğinden dolayı da ömür boyu hapis cezası istiyoruz. Çünkü Emre son 1 buçuk ayını elem ve keder içinde geçirdi. Bütün psikolojisi bozuldu. Şu an Emre burada, yanımızda, hepimizi görüyor, adaletin tecelli etmesini istiyor. O doğmayan güneşin doğmasını istiyor artık. Lütfen artık Emre'nin üzerine güneş doğsun. Doğum günü anısına artık güneş doğsun Emre için" diye konuştu.

Fotoğraf: Olgay Güler/DHA

Abla Derya Gür, Emre'nin 9 Aralık'ta doğum günü olduğunu ve lehlerine çıkacak kararın en güzel hediye olacağını dile getirdi.

BAYGINLIK GEÇİREN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Duruşma sürdüğü sırada, koridorda bulunan anne Hülya Oya Yıldır baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi adliyede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan anne, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti öğleden sonra karar arası verdi. Karar arasından sonra toplanan heyet sanık V.T.'nın tutukluk halinin devamına, davanın ise 10 Mart 2020 gününe ertelenmesine karar verildi.

EMRE'NİN AİLESİ: SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN EMRE'NİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Olayla ilgili EuroNews'e konuşan Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi “Emre'nin suç duyurusundan sonra psikolojisi bozuldu, adli sürecin uzaması nedeniyle bunalıma girdi. 'Anne bu insan niye serbest dolaşıyor, benim sonum ne olacak’ diye sık sık ağlardı. Sürekli yıkanırdı, ‘Bu pislikten arınamıyorum anne, benim çocukluğumu, hayatımı mahvetti’ diyordu” dedi.

ABLALARINA ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETMİŞ

EuroNews’e konuşan Emre Yıldır’ın ablası Derya Gür, kardeşinin askerdeyken 14 Şubat’ta bir el şakasına maruz kaldıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdıktan sonra kendilerine haber verildiğini belirtti.

Gür, süreci şöyle akrtardı: Hastaneye gittiğimizde doktorlar Emre’nin tacize uğradığı konusunda bilgimiz olup olmadığını sordu, biz de bilgimiz olmadığını söyledik. Emre’yi erken terhis ettiler. Birkaç gün sonra annemle sohbet ederken anlatmış, bunu yapanın annemin kuzeni V.T. olduğunu söylemiş. Bu adamın ilk Emre’ye dokunmasıyla başlamış istismar. V.T. 2002-2003 yılları arasında Çorlu’ya gelmişti, annem de ‘Sen benim abimsin’ diyerek bizde kalmasını istemişti. Emre, 2011 yılında Edirne’de Trakya Üniversitesinde okurken V.T. tarafından istismar edilince kısa bir süre sonra okulu bıraktı. V.T, istismar ettiği ilk yıllarda bu yaptığının normal olduğunu, bunu birine anlatırsa kimsenin Emre’ye inanmayacağını ve onu dışlayacağını söylemiş. Daha sonraki yıllarda Emre artık bilinçlenmeye başladığı zaman bizlerle tehdit etmiş. ‘Ablanlar var, ablalarını düşün’ demiş. Emre de bize ‘Sizlere bir zarar gelmemesi için kendimi feda ettim’ dedi.

"SANIĞIN SES KAYDI, BU EYLEMLERİ BİRDEN ÇOK KEZ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ İSPATLIYOR"

Emre Yıldır’ın ailesinin avukatı, Yıldır ile V.T'nin yüz yüze görüşmesi esnasında alınan ses kaydının, sanığın çirkin eylemleri yaptığını kabul ettiğine dair kanıt olduğunu belirtti. İlk suç duyurusunda bulunulmasının ardından 52 gün boyunca hiçbir işlem yapılmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten ailenin avukatı "Suç duyurusunda bulunan 26 yaşındaki bu genç; son zamanlarda ciddi travmalar yaşamış, sinir krizi geçirmiş ve bu sebeple hastanede yatmıştır. Buna rağmen sırf gerçeklerin ortaya çıkması için cesaretini toplayıp sanıkla buluşmuş ve bir ses kaydı yapmış. Ancak maalesef ki Emre’nin adalet arayışı böylesi acı bir şekilde son bulmuştur" dedi. ve ihmallerin bir daha tekrarlanmaması için hukuki mücadele vereceklerini belirtti. Ailenin avukatı ayrıca, V.T. hakkında "Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme" suçlamalarıyla da soruşturma başlatıldığını ancak bu takipsizlik kararı verildiğini, V.T'nin mevcut davada ise "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığını ifade etti.

(HABER MERKEZİ)

Reklam