Ahmet Emre Yıldır'ı istismar ederek intiharına sebep olan V.T. hakim karşısında

Çorlu'da 25 yaşındaki Emre Yıldır, 29 Nisan 2019 tarihinde 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Emre Yıldır, intihar etmesinden 1 ay önce ailesine, 8 yaşından itibaren 9 yıl boyunca V.T. isimli akrabalarının istismarına uğradığını anlattı. Ailesine durumu anlattıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunan Yıldır, soruşturmaya dair hiçbir adım atılmaması sebebiyle umutsuzluğa kapılarak intihar etti. Yıldır'ı istismar eden sanık V.T. bugün hakim karşısına çıkacak.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019’da evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine, uğradığı sistematik istismardan bahsetti. 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Yıldır, 2011 yılına kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı.

Ahmet Emre Yıldır daha sonra V.T ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak suç duyurusu Emre Yıldır’ın intiharından sonra işleme konuldu.

Emre Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" gerekçesiyle tutuklanan V.T, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

17 Ağustos 2019’da Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi ve karar sonrası V.T 19 Ağustos'ta Çanakkale’de tutuklandı. V.T, bugün saat 10.00'da Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıkıyor.

"SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN EMRE'NİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Ahmet Emre Yıldır’ın ailesi “Emre'nin suç duyurusundan sonra psikolojisi bozuldu, adli sürecin uzaması nedeniyle bunalıma girdi. 'Anne bu insan niye serbest dolaşıyor, benim sonum ne olacak’ diye sık sık ağlardı. Sürekli yıkanırdı, ‘Bu pislikten arınamıyorum anne, benim çocukluğumu, hayatımı mahvetti’ diyordu” dedi.

ABLALARINA ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Euronews’e konuşan Emre Yıldır’ın ablası Derya Gür, kardeşinin askerdeyken 14 Şubat’ta bir el şakasına maruz kaldıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdıktan sonra kendilerine haber verildiğini belirtti.

Gür, süreci şöyle akrtardı: Hastaneye gittiğimizde doktorlar Emre’nin tacize uğradığı konusunda bilgimiz olup olmadığını sordu, biz de bilgimiz olmadığını söyledik. Emre’yi erken terhis ettiler. Birkaç gün sonra annemle sohbet ederken anlatmış, bunu yapanın annemin kuzeni V.T. olduğunu söylemiş. Bu adamın ilk Emre’ye dokunmasıyla başlamış istismar. V.T. 2002-2003 yılları arasında Çorlu’ya gelmişti, annem de ‘Sen benim abimsin’ diyerek bizde kalmasını istemişti. Emre, 2011 yılında Edirne’de Trakya Üniversitesinde okurken V.T. tarafından istismar edilince kısa bir süre sonra okulu bıraktı. V.T, istismar ettiği ilk yıllarda bu yaptığının normal olduğunu, bunu birine anlatırsa kimsenin Emre’ye inanmayacağını ve onu dışlayacağını söylemiş. Daha sonraki yıllarda Emre artık bilinçlenmeye başladığı zaman bizlerle tehdit etmiş. ‘Ablanlar var, ablalarını düşün’ demiş. Emre de bize ‘Sizlere bir zarar gelmemesi için kendimi feda ettim’ dedi.

"SANIĞIN SES KAYDI, BU EYLEMLERİ BİRDEN ÇOK KEZ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ İSPATLIYOR"

Emre Yıldır’ın ailesinin avukatı, Yıldır ile V.T'nin yüz yüze görüşmesi esnasında alınan ses kaydının, sanığın çirkin eylemleri yaptığını kabul ettiğine dair kanıt olduğunu belirtti. İlk suç duyurusunda bulunulmasının ardından 52 gün boyunca hiçbir işlem yapılmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten ailenin avukatı "Suç duyurusunda bulunan 26 yaşındaki bu genç; son zamanlarda ciddi travmalar yaşamış, sinir krizi geçirmiş ve bu sebeple hastanede yatmıştır. Buna rağmen sırf gerçeklerin ortaya çıkması için cesaretini toplayıp sanıkla buluşmuş ve bir ses kaydı yapmış. Ancak maalesef ki Emre’nin adalet arayışı böylesi acı bir şekilde son bulmuştur" dedi. ve ihmallerin bir daha tekrarlanmaması için hukuki mücadele vereceklerini belirtti. Ailenin avukatı ayrıca, V.T. hakkında "Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme" suçlamalarıyla da soruşturma başlatıldığını ancak bu takipsizlik kararı verildiğini, V.T'nin mevcut davada ise "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığını ifade etti.

(HABER MERKEZİ)

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