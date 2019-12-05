Elinde bıçakla otizmli çocuğun evinin kapısına dayandı, serbest bırakıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde otizmli bir çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya dayanan ve kendilerine hakaretler yağdıran üst komşularından şikayetçi oldu.

Cemal D. adlı şahıs, 30 Kasım'da, otizimli çocuklarının sesinden rahatsız olduğunu bahane ederek elinde bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Aileye hakaretler yağdıran şahıs, otizmli çocuğun dedesi Ahmet Ç.'nin şikayeti üzerine gelen polislerce gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Ahmet Ç., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"'SUSTURUN ARTIK ÇOCUĞU, RAHATSIZ OLUYORUM' DİYEREK BAĞIRIP KÜFRETTİ"

Anadolu Ajansının haberine göre Ahmet Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı akşam nişana gitmek üzere evde hazırlık yaptıklarını anlattı. Bu sırada, üst komşuları olan Cemal D'nin telefonla arayıp bağırdığını, gürültüden duramadığını, çocuğun susturulmasını istediğini belirtti. Torununun otizmli olduğunu ve bazen kendilerinin de durduramadığını ifade eden Ahmet Ç, komşusuna ''5 dakika sonra dışarı gideceğiz, biraz sabret. Torunum her zaman yanımda kalmıyor, haftada bir gün geliyor. Az sabret nişana gideceğiz" dediğini ancak komşusunun buna rağmen "Susturun artık çocuğu, ben rahatsız oluyorum" diyerek bağırıp küfrettiğini aktardı.

"KIZIM SİNİR KRİZİ GEÇİRİP BAYILDI"

Üst komşusu Cemal D'nin daha önce de benzer şekilde eşine birkaç kez bağırdığını ve evinin kapısına vurarak eşini rahatsız ettiğini belirten Ahmet Ç, telefon görüşmesi sonrası yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Telefon görüşmesinin ardından yine sert bir şekilde kapıyı çalmaya başlaması üzerine, kavga çıkmasın diye kapıyı açmadım, üst komşum kapının ardından yüksek sesle küfretmeye devam etti. Polisi arayıp yardım talep ettim. Bu sırada torunlarımdan biri, babası gelecek diye kapıyı açtı. Hemen kapıya yöneldim. Cemal D'nin elinde bıçakla kapıda olduğunu gördük. 'Cemal, bu sana yakışıyor mu? Kıyafetimi görmüyor musun, nişana gideceğiz' dememe rağmen küfretmeye devam etti. Ben kapının önünde dururken kızlarım, eşim ve torunlarım kapının arkasında bizi seyrediyordu. Gürültü üzerine dışarı çıkan yan komşum Nuri Y. olaya müdahale etmek istese de elindeki bıçakla üzerine yürümesi üzerine içeri girdi. Kızım o sırada sinir krizi geçirdi ve bayıldı. 112'yi aradım ve ambulans talep ettim."

Öte yandan olay anı, Ahmet Ç'nin bir başka komşusu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Cemal D'nin Ahmet Ç'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklediği ve bağırarak tartıştığı görülüyor. (HABER MERKEZİ)

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