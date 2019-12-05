Moritanya'da mültecileri taşıyan tekne battı, 57 kişi yaşamını yitirdi
Avrupa'ya gitmeye çalışan Afrikalı mültecileri taşıyan bir tekne, Moritanya kara sularında battı. Yetkililer, 57 kişinin yaşamını yitirdiğini, 74 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Hannah Wallace Bowman / MSF
Moritanya kara sularında bir teknenin batması sonucu 57 mülteci hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansının Moritanya hükümet yetkililerinden aktardığına göre, İspanya'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı. Olayda mültecilerden 57'sinin cansız bedenlerine ulaşılırken 74 'ü kurtarıldı.
Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen mültecilere gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu belirtildi.
Moritanya, Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı ana güzergahlardan biri. (DIŞ HABERLER)
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