ABD Savunma Bakanı: Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme tamamlandı

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Amerikan güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Reuters'e konuşan Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekim ayında verdiği Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilme kararının uygulandığını ifade etti. Esper, ülke genelinde "daha stabil pozisyonda" yaklaşık 600 ABD askerinin bulunduğunu söyledi.

Esper, ayrıca "Koalisyon tekrar çok konuşmaya başladı. Belki bazı müttefiklerin asker göndermek istediğini görebiliriz" dedi.

Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Ankara'nın S-400 konusunda geri adım atmadığını da dile getiren Esper, "Bu konuda bir gelişme yok" açıklamasında bulundu.

Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ve Polonya savunma planına destek verme kararını"pozitif bir adım" olarak değerlendirdi ve Türkiye için "Onlar on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki oldu, ilk günlerden beri. Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" diye konuştu.

Trump, ekim ayında "Bizler sadece yararımıza olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız" diyerek askerlerin petrol kaynakları etrafında konuşlandırılacağını açıklamıştı. Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı operasyon sırasında alınan karar, ABD'de tepkilere neden olmuştu. (DIŞ HABERLER)

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