Erdoğan Londra'da konuştu: Biz orayı temizleyene kadar çıkmayacağız

NATO Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra'daki Old Billingsgate binasında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var."

"Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor."

"Ege'de, Doğu Akdeniz'de donanmasını koruyan bir Türkiye var. Bugün 4 milyonu aşkın mağdura kucak açan bir Türkiye var."

"Peki AB ne yaptı? Söz verdiği halde sadece 2016'da 3+3, 6 milyar destek vereceğim dediği halde sadece 3 milyar avroyu Kızılay'a Afad'a stklara verdiği destek var. Bu para bizim milli bütçemize girmiyor. Biz 30 milyar dolardan fazla harcama yaptık."

"Biz orayı temizleyene kadar çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsin."

"Türk girişimciler kurdukları iş yerleriyle Birleşik Krallık'ın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İki milyar dolarlık ticaret hacmi seviyesini yakaladık."

"Vatandaşlarımızın ekonomik alanda elde ettikleri başarıyı siyasi alana yansıtamadıklarını görüyoruz. Milli hassasiyeti yüksek STK'lara Birleşik Krallık'ta çok ihtiyacımız var. Sizin burada dayanışma içinde hareket etmenizi diliyoruz.

"Terörle mücadelede bize akıl verenlere aklınızı kendinize saklayın diyoruz. 'İslami terör' diyenlere, bu kelimeyi kullananlara 'Gidin aynaya bakın' diyorum. Barış dini olan dinimize asla terörü yaklaştıramaz, terörün yanına sıfat olarak İslamı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları, kusura bakmasınlar, ben de lanetliyorum.

"Yeni Zelanda'da müslümanları namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hıristiyan. Biz Hıristiyani terör diyor muyuz? Kullanmayız. Dinimiz İslam buna müsaade etmez. Bu nedenle ikili görüşmelerimizde bunu kullanmayın dedik. Bizim dinimizde bir yanağa vurulunca diğer yanağı çevirmek yoktur. O yanağa da vurmamak gerekir, bizim dinimizde zulümdür." (HABER MERKEZİ)

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