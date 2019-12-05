Erdal Kara, Aylan Bebek’in kısa filmini çekti 

Öğretmen ve Yazar Erdal Kara, 2016 yılında “Aylan Bebek” adıyla yazdığı öykünün kısa filmini çekti. “Kıyıya Vuran Öykü” ismi taşıyan kısa filmin çekimleri Milas’ta yapıldı. Yönetmenliğini Erdal Kara’nın üstlendiği kısa filmde savaşın çocuklarda yarattığı travmaya odaklanıyor. Filmin ilk gösteriminin Milas’ta yapılması planlanıyor.

“Kıyıya Vuran Öykü”nün ilk kısa film deneyimi olduğunu dile getiren Kara “Savaşın çocuklar üzerindeki tecridi ve travmayı anlatmak istedim. Savaş sonrasında da savaş kadar etkisi süren bir mültecilik, çocuğun bulunduğu topluma oryantasyonunu zorlaştırıyor” dedi.

Kısa filmdeki oyuncu kadrosunun tamamı Milas’ta yaşayanlardan ve amatör bir ekipten oluştu. Filmde Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar, Merkez İlkokulu Öğrencisi Tuana Şakar, Sakarya Ortaokulu Öğrencisi Gülperi Aracı, Sanatçılar Derneği Başkanı Berkan Cengiz ve Drama Eğiticisi Öznur Özdemir rol aldı.

Türkçe öğretmenliği yapan Yazar Erdal Kara’nın “Sarı Buğday Mavi Umut”, “Kırık Bastonda Saka Kuşları” ve “Soğuk Bir Kış Güncesi” isimli romanı; “Kıyıya Vuran Öyküler” ve “Nar Kabuğu” isimli öykü kitabı bulunuyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)