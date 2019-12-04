Fransa-ABD arasında "vergi gerilimi" tırmanıyor

Fransa'nın ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusundaki ısrarı, Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor. ABD'nin Fransa'ya misilleme yapmaya hazırlanması, Fransa'nın da vergiyi uygulama konusunda ısrarlı olduğunu belirtmesi iki ülke arasındaki sorunun kolay kolay çözülemeyeceğine işaret ediyor.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi ABD'li internet devlerine gelir vergisi uygulanmasıyla Fransa ile ABD arasında başlayan gerginlik derinleşiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusu tekrar gündeme geldi.

Macron bu sorunu ABD ile çözebileceğini düşündüğünü söylerken, Trump bu konuda Fransa'dan farklı görüşleri bulunduğunu söyledi.

Bu mesele, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine ve kavganın büyümesine neden oluyor.

Fransa'nın Biarritz kentinde ağustosta düzenlenen G7 Zirvesi'nde, iki lider arasında yapılan görüşmelerde sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtilse de bu geçen zaman zarfında olumlu gelişme yaşanmadığı gibi gerginlik daha da derinleşti.

Macron, bu zirvede merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde söz konusu vergi uygulamasına ilişkin bir çözüm bulunabileceğini ifade etmişti.

ABD'DEN FRANSA'DAN İTHAL ÜRÜNLERE YÜZDE 100'E VARAN GÜMRÜK VERGİSİ MİSİLLEMESİ

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'nın bazı ABD'li internet ve teknoloji şirketlerine getirdiği verginin "haksızlık" olduğunu savunarak uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını açıklamıştı

Buna karşılık Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin Fransız ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu, gerçekleşmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin (AB) buna cevap vereceği yanıtını vermişti.

Fransız basınındaki haberlerde, Macron ve Trump'ın dünkü toplantıda her ne kadar yumuşak bir dil kullansalar da gerginliğin azalmayacağına dikkat çekildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, ABD söz konusu yaptırımları uygularsa, özellikle ABD'ye ihracat yapan Fransız şirketlerini mali sıkıntılara sokacak. Öte yandan Fransız şirketlerin ABD'ye sadece 306 ton Fransız peyniri ihracat ettiği hatırlatıldı.

Fransa'da tanınan ekonomi uzmanlarından Stephanie Villers, 20 Minutes gazetesine verdiği röportajda, Fransa'nın bu konuda tek mücadele etmek istemediğini ve AB'yi yanına çekmeyi planladığını ifade etti. Villers, AB üyesi 28 ülkenin onayı olması gerektiği için bu vergiyi, AB ülkelerinde uygulamaya sokmanın zor olacağı değerlendirmesinde bulundu.

İNTERNET DEVLERİNE FRANSA'DA YÜZDE 3 VERGİ

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz'da onaylamıştı. Yasaya göre, internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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